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Нашел себе соперничка! Усик выбрал противника, которому невозможно проиграть

Андрей Трофимов
14 января, 12:11
Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик устроил мини-спарринг перед зеркалом. Боксер поддерживает форму перед реваншем с Энтони Джошуа

Усик даже в праздники тренируется / Фото: Коллаж: Сегодня

Александр Усик неудачно начал этот год. Сначала он бросил вызов снеговой пушке в Буковеле. Но не продержался и десяти секунд.

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Затем сел за шахматную доску с дочерью и здесь его постигла неудача.

И вот теперь чемпион выбрал себе противника, которому он никогда не проиграет. Александр устроил бой с тенью. Этому сопернику невозможно проиграть. От него даже удар не пропустишь.

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Кстати, ранее Усик оказался сексистом. Женщины его линчуют за такие слова. Звезда мирового спорта сравнил женщин с цветами и сказал, что им не место в профессиональном боксе.

Между прочим, Усик еще и с быками дерется. Весьма успешно.

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