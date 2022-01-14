Нашел себе соперничка! Усик выбрал противника, которому невозможно проиграть

Усик даже в праздники тренируется / Фото: Коллаж: Сегодня
Александр Усик неудачно начал этот год. Сначала он бросил вызов снеговой пушке в Буковеле. Но не продержался и десяти секунд.
Затем сел за шахматную доску с дочерью и здесь его постигла неудача.
И вот теперь чемпион выбрал себе противника, которому он никогда не проиграет. Александр устроил бой с тенью. Этому сопернику невозможно проиграть. От него даже удар не пропустишь.
Кстати, ранее Усик оказался сексистом. Женщины его линчуют за такие слова. Звезда мирового спорта сравнил женщин с цветами и сказал, что им не место в профессиональном боксе.
Между прочим, Усик еще и с быками дерется. Весьма успешно.