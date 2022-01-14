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Знайшов собі суперничка! Усик обрав супротивника, якому неможливо програти

Андрій Трофімов
14 січня, 12:11
Чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик влаштував міні-спаринг перед дзеркалом. Боксер підтримує форму перед реваншем з Ентоні Джошуа

Усик навіть на свята тренується / Фото: Колаж: Сьогодні

Олександр Усик невдало розпочав цей рік. Спочатку він кинув виклик сніговій гарматі у Буковелі. Але не протримався й десяти секунд.

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Потім сів за шахівницю з донькою і тут його спіткала невдача.

І ось тепер чемпіон обрав собі ворога, якому він ніколи не програє. Олександр влаштував бій із тінню. Цьому супернику неможливо програти. Від нього навіть удару не пропустиш.

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До речі, раніше Усик виявився сексистом. Жінки його лінчують за такі слова. Зірка світового спорту порівняв жінок із квітами та сказав, що їм не місце у професійному боксі.

Між іншим, Усик ще й із биками б'ється. Дуже успішно.

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