На разогреве подерутся другие украинцы: андеркарт боя Усик – Джошуа

Кто выступит на разогреве поединка Усик - Джошуа / Фото: REUTERS

Бой Усик – Джошуа станет седьмым в программе вечера. А перед этим публику будут разогревать другие украинцы. Трансляция Усик – Джошуа есть на нашем сайте.

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Развлекать зрителей будут шесть пар боксеров. В двух поединках выступят украинцы Максим Продан и Даниэль Лапин, а еще в одном – Хасан Байсангуров – россиянин, проживающий в Украине.

Список андеркарта боя Усик – Джошуа:

Лоуренс Околе (16-0, 13 КО) – Дилан Прашович (15-0, 12 КО)

Титул чемпиона WBO в крузервейте

Титул чемпиона WBO в крузервейте Каллум Смит (27-1, 19 КО) – Ленин Кастильо (21-3-1, 16 КО)

Максим Продан (19-0-1, 15 KO) – Флориан Марку (8-0-1, 6 КО)

Титул IBF International в полусреднем весе

Титул IBF International в полусреднем весе Кристофер Осли (12-0, 9 КО) – Хасан Байсангуров (21-1, 11 КО)

Вакантный титул WBO Inter-Continental в среднем весе

Вакантный титул WBO Inter-Continental в среднем весе Кэмпбелл Хаттон (3-0, 0 КО) – Сонни Мартинес (2-4, 0 КО)

Даниэль Лапин (4-0, 0 КО) – Павел Мартынюк (4-7, 4 КО)

Что касается котировок букмекеров, то аналитики 1xbet видят фаворитом британца: коэффициент на победу Джошуа – 1.575, на победу Усика – 3.012, на ничью – 20. Самый вероятный исход – победа техническим нокаутом (2.2).