25 вересня 14:30
Челсі 0
Манчестер Сіті 1
25 вересня 14:00
Олександрія 2
Маріуполь 1
25 вересня 17:00
Шахтар 4
Верес 1
25 вересня 15’
Рух
Динамо
26 вересня 14:00
Минай --
Львів --
26 вересня 17:00
Дніпро-1 --
Зоря --
26 вересня 19:30
Десна --
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Чорноморець --
Інгулець --
1 жовтня 19:30
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 14:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 17:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 19:30
Ворскла --
Інгулець --
3 жовтня 14:00
Верес --
Олександрія --
3 жовтня 17:00
Зоря --
Десна --
3 жовтня 17:00
Металіст 1925 --
Минай --
3 жовтня 19:30
Динамо --
Шахтар --
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Шахтар --
Інтер --
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ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
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Спортинг --
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Реал --
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Аталанта --
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Зеніт --
Мальме --
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Баварія --
Динамо --
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Бенфіка --
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Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
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Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
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На розігріві поб'ються інші українці: андеркарті бою Усик – Джошуа

Олександр Трикіша
25 вересня, 19:36
У суботу, 25 вересня, в Лондоні пройде масштабний боксерський вечір, головною подією якого стане поєдинок за чотири чемпіонські пояси між Ентоні Джошуа і Олександром Усиком

Хто виступить на розігріві поєдинку Усик - Джошуа / Фото: REUTERS

Бій Усик – Джошуа стане сьомим в програмі вечора. А перед цим публіку будуть розігрівати інші українці. Трансляція Усик – Джошуа є на нашому сайті.

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Розважати глядачів будуть шість пар боксерів. У двох поєдинках виступлять українці Максим Продан і Даніель Лапін, а ще в одному – Хасан Байсангуров – росіянин, який проживає в Україні.

Список андеркарту бою Усик – Джошуа:

  • Лоуренс Околі (16-0, 13 КО) – Ділан Прашовіч (15-0, 12 КО)
    Титул чемпіона WBO в крузервейті
  • Каллум Сміт (27-1, 19 КО) – Ленін Кастільо (21-3-1, 16 КО)
  • Максим Продан (19-0-1, 15 KO) – Флоріан Марку (8-0-1, 6 КО)
    Титул IBF International в напівсередній вазі
  • Крістофер Ослі (12-0, 9 КО) – Хасан Байсангуров (21-1, 11 КО)
    Вакантний титул WBO Inter-Continental у середній вазі
  • Кемпбелл Гаттон (3-0, 0 КО) – Сонні Мартінес (2-4, 0 КО)
  • Даніель Лапін (4-0, 0 КО) – Павел Мартинюк (4-7, 4 КО)

Що стосується котирувань букмекерів, то аналітики 1xbet бачать фаворитом британця: коефіцієнт на перемогу Джошуа – 1.575, на перемогу Усика – 3.012, на нічию – 20. Найімовірніший результат – перемога технічним нокаутом (2.2).

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