На розігріві поб'ються інші українці: андеркарті бою Усик – Джошуа

Хто виступить на розігріві поєдинку Усик - Джошуа / Фото: REUTERS

Бій Усик – Джошуа стане сьомим в програмі вечора. А перед цим публіку будуть розігрівати інші українці. Трансляція Усик – Джошуа є на нашому сайті.

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Розважати глядачів будуть шість пар боксерів. У двох поєдинках виступлять українці Максим Продан і Даніель Лапін, а ще в одному – Хасан Байсангуров – росіянин, який проживає в Україні.

Список андеркарту бою Усик – Джошуа:

Лоуренс Околі (16-0, 13 КО) – Ділан Прашовіч (15-0, 12 КО)

Титул чемпіона WBO в крузервейті

Титул чемпіона WBO в крузервейті Каллум Сміт (27-1, 19 КО) – Ленін Кастільо (21-3-1, 16 КО)

Максим Продан (19-0-1, 15 KO) – Флоріан Марку (8-0-1, 6 КО)

Титул IBF International в напівсередній вазі

Титул IBF International в напівсередній вазі Крістофер Ослі (12-0, 9 КО) – Хасан Байсангуров (21-1, 11 КО)

Вакантний титул WBO Inter-Continental у середній вазі

Вакантний титул WBO Inter-Continental у середній вазі Кемпбелл Гаттон (3-0, 0 КО) – Сонні Мартінес (2-4, 0 КО)

Даніель Лапін (4-0, 0 КО) – Павел Мартинюк (4-7, 4 КО)

Що стосується котирувань букмекерів, то аналітики 1xbet бачать фаворитом британця: коефіцієнт на перемогу Джошуа – 1.575, на перемогу Усика – 3.012, на нічию – 20. Найімовірніший результат – перемога технічним нокаутом (2.2).