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Спортинг --
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5 марта 00:00
Ингулец --
Львов --
5 марта 00:00
Рух --
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Колос --
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Черноморец --
5 марта 00:00
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Колос --
Динамо --
12 марта 00:00
Шахтер --
Минай --
12 марта 00:00
Ворскла --
Заря --
12 марта 00:00
Верес --
Десна --
12 марта 00:00
Днепр-1 --
Металлист 1925 --
12 марта 00:00
Львов --
Рух --
12 марта 00:00
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Черноморец --
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Мы сейчас вас презираем! Украинка обратилась к спортсменам из России и Беларуси

Алексей Андрейцев
27 февраля, 13:16
Легкоатлетка Анна Рыжикова призвала своих коллег проявить те качества, которыми спортсмены гордятся – смелость и решительность

Победительница Европейских игр и призерка чемпионатов Европы по легкой атлетике Анна Рыжикова опубликовала эмоциональный пост в соцсетях.

Наша спортсменка обратилась к коллегам из России и Беларуси, которые никак не реагируют на военные действия в Украине.

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"Весь мир объединился, чтоб помочь Украине, спасти нас от российской агрессии. Мы получаем невероятную поддержку от спортсменов из Европы и Америки...

Самое время российским и белорусским спортсменам объединиться и сделать хоть что-то! Обратного пути для вас уже нет, к миру, который был до войны, мы уже не вернемся!

Мы сейчас вас презираем и никогда не выйдем вместе на спортивную арену! Это ваш последний шанс! Проявите те качества, которыми спортсмены гордятся: смелость и решительность! Спасая нас, вы, возможно, спасете себя, свое будущее!

У вас забрали все соревнования, исключают из всех организаций, спорта для вас уже не будет, подумайте об этом и действуйте!" – написала Рыжикова в Instagram.

Анна Рыжикова в Токио-2020 / Фото: Reuters

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