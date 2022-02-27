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Минай --
12 березня 00:00
Ворскла --
Зоря --
12 березня 00:00
Верес --
Десна --
12 березня 00:00
Дніпро-1 --
Металіст 1925 --
12 березня 00:00
Львів --
Рух --
12 березня 00:00
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Ми зараз вас зневажаємо! Українка звернулася до спортсменів з Росії та Білорусі

Олексій Андрейцев
27 лютого, 13:16
Легкоатлетка Ганна Рижикова закликала своїх колег виявити ті якості, якими спортсмени пишаються – сміливість та рішучість

Переможниця Європейських ігор та призерка чемпіонатів Європи з легкої атлетики Ганна Рижикова опублікувала емоційний пост у соцмережах.

Наша спортсменка звернулася до колег з Росії та Білорусі, які ніяк не реагують на воєнні дії в Україні.

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"Весь світ об'єднався, щоб допомогти Україні, врятувати нас від російської агресії. Ми отримуємо неймовірну підтримку від спортсменів з Європи та Америки...

Саме час російським та білоруським спортсменам об'єднатися та зробити хоч щось! Зворотного шляху для вас уже немає, до миру, який був до війни, ми вже не повернемося!

Ми зараз вас зневажаємо і ніколи не вийдемо разом на спортивну арену! Це ваш останній шанс! Виявіть ті якості, якими спортсмени пишаються: сміливість та рішучість! Рятуючи нас ви, можливо, врятуєте себе, своє майбутнє!

У вас забрали всі змагання, виключають з усіх організацій, спорту для вас уже не буде, подумайте про це та дійте!" – написала Рижикова у Instagram .

Анна Рижикова в Токіо-2020 / Фото: Reuters

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