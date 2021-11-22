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Колос --
4 декабря 00:00
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Ворскла --
4 декабря 00:00
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Моуриньо сказал Шеве два слова после матча

Олег Люлька
22 ноября, 01:04
Португальский наставник Ромы Жозе Моуринью опустил Андрея Шевченко и его Дженоа в зону вылета, но при этом постарался подбодрить украинца

Моуринью и Шевченко / Фото: Twitter

В дебютном матче у руля Дженоа Андрей Шевченко проиграл Роме Жозе Моуринью 0:2.

Это поражение опустило команду украинца в зону вылета Серии А – на 18-ю строчку при 20 клубах.

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Однако после матча Моуринью попытался приободрить Шеву.

"Мы разговаривали с Моуринью и до, и после матча. У нас отличные отношения. Что он сказал мне после игры? Сказал – достойный матч", – поведал Шевченко в комментарии Мегого.

Напомним, перед игрой Моуринью пожелал Шевченко поражения. "Я хочу, чтобы он пережил то же, что и я – проиграл в своем первом матче в качестве тренера, но затем выиграл много трофеев", – говорил Жозе.

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Что ж, первая часть его предыгрового заявления сбылась.

Шева – в зоне вылета / Фото: Twitter

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Отметим, что 15 лет назад под руководством Моуринью Шева играл в Челси, куда перешел за 43 млн евро. Но португалец не доверял Андрею, предпочитая Дрогба. В итоге трансфер Шевченко в Челси признали одним из худших в истории АПЛ по соотношению цена-качество.

Дженоа Шевы проиграла Роме 0:2 / Фото: Twitter