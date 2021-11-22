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Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
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Моуріньо сказав Шеві два слова після матчу

Олег Люлька
22 листопада, 01:04
Португальський наставник Роми Жозе Моурінью опустив Андрія Шевченка та його Дженоа до зони вильоту, але при цьому постарався підбадьорити українця

Моурінью і Шевченко / Фото: Twitter

У дебютному матчі біля керма Дженоа Андрій Шевченко програв Ромі Жозе Моурінью 0:2.

Ця поразка опустила команду українця до зони вильоту Серії А – на 18-й рядок із 20 клубів.

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Однак після матчу Моурінью спробував підбадьорити Шеву.

"Ми розмовляли з Моурінью і до, і після матчу. У нас чудові стосунки. Що він сказав мені після гри? Сказав – гідний матч", – розповів Шевченко у коментарі Мегого.

Нагадаємо, перед грою Моурінью побажав Шевченкові поразки. "Я хочу, щоб він пережив те саме, що і я – програв у своєму першому матчі як тренер, але потім виграв багато трофеїв", – говорив Жозе.

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Що ж, перша частина його передігрової заяви збулася.

Шева – в зоні вильоту / Фото: Twitter

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Зазначимо, що 15 років тому під керівництвом Моурінью Шева грав у Челсі, куди перейшов за 43 млн. євро. Але португалець не довіряв Андрію, віддаючи перевагу Дрогба. Як наслідок, трансфер Шевченка до Челсі визнали одним із найгірших в історії АПЛ за співвідношенням ціна-якість.

Дженоа Шеви програла Ромі 0:2 / Фото: Twitter