Шева опустился в зону вылета: на каком месте Дженоа после поражения от Ромы

Домашние стены не помогли Дженоа добыть хотя бы ничью в премьерном поединке при Андрее Шевченко – "грифоны" проиграли Роме 0:2.
Причем поражение Шевы от Жозе Муоринью оказалось тренерским, ведь оба мяча в ворота Дженоа в концовке встречи забил Феликс Афена-Гьян, которого коуч римлян выпустил на замену.
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Если до этого матча Дженоа занимала 17-ю строчку в Серии А, то после поражения от Ромы опустилась на 18-е место – в зону вылета.
Но впереди еще 25 туров для исправления ситуации. Возможно, сбудется пожелание, адресованное португальцем Моуринью Шеве до игры: "Проиграть дебютный матч, но затем выиграть много-много трофеев".
РАСПИСАНИЕ ШЕВЫ ДО КОНЦА ГОДА
- 28 ноября Удинезе – Дженоа (Серия А)
- 1 декабря Дженоа – Милан (Серия А)
- 5 декабря Ювентус – Дженоа (Серия А)
- 10 декабря Дженоа – Сампдория (Серия А)
- 14 декабря Дженоа – Салернитана (1/16 Кубка Италии)
- 17 декабря Лацио – Дженоа (Серия А)
- 21 декабря Дженоа – Аталанта (Серия А)
Ранее Шевченко сделал самое пафосное заявление в своей карьере. "Если мы не вылетим из Серии А, это будет даже не как выигрыш чемпионата Италии, а как победа в Лиге чемпионов", – сказал Андрей.