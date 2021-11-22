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Шева опустился в зону вылета: на каком месте Дженоа после поражения от Ромы

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
22 ноября, 00:07
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В дебютном матче под руководством Андрея Шевченко Дженоа проиграла дома Роме со счетом 0:2 и опустилась с 17-й на 18-ю строчку чемпионата Италии
Шева - в зоне вылета
Шева - в зоне вылета / Фото: Twitter

Домашние стены не помогли Дженоа добыть хотя бы ничью в премьерном поединке при Андрее Шевченко – "грифоны" проиграли Роме 0:2.

Причем поражение Шевы от Жозе Муоринью оказалось тренерским, ведь оба мяча в ворота Дженоа в концовке встречи забил Феликс Афена-Гьян, которого коуч римлян выпустил на замену.

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Шевченко начал в Дженоа с поражения
Шевченко начал в Дженоа с поражения / Фото: Twitter

Если до этого матча Дженоа занимала 17-ю строчку в Серии А, то после поражения от Ромы опустилась на 18-е место – в зону вылета.

Но впереди еще 25 туров для исправления ситуации. Возможно, сбудется пожелание, адресованное португальцем Моуринью Шеве до игры: "Проиграть дебютный матч, но затем выиграть много-много трофеев".

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РАСПИСАНИЕ ШЕВЫ ДО КОНЦА ГОДА

  • 28 ноября Удинезе – Дженоа (Серия А)
  • 1 декабря Дженоа – Милан (Серия А)
  • 5 декабря Ювентус – Дженоа (Серия А)
  • 10 декабря Дженоа – Сампдория (Серия А)
  • 14 декабря Дженоа – Салернитана (1/16 Кубка Италии)
  • 17 декабря Лацио – Дженоа (Серия А)
  • 21 декабря Дженоа – Аталанта (Серия А)

Ранее Шевченко сделал самое пафосное заявление в своей карьере. "Если мы не вылетим из Серии А, это будет даже не как выигрыш чемпионата Италии, а как победа в Лиге чемпионов", – сказал Андрей.

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