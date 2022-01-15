Москва ждет! Шевченко начал переговоры со сборной

Андрей Шевченко / Фото: Reuters
Похоже, долго без работы после отставки из Дженоа Андрей Шевченко не пробудет.
Польский футбольный союз уже вступил в переговоры с 45-летним украинцем.
Об этом сообщает журналист-инсайдер Николо Скира у себя в Twitter.
Напомним, информация о возможном назначении Шевченко главным тренером сборной Польши появилась 10 дней назад.
Но тогда глава польского футбола Цезарий Кулеша заявил: "Шевченко – интересный тренер, но у него контракт с Дженоа".
Однако теперь Шева уже свободен, так что, похоже, ничто не мешает ему стать наставником лучшего нападающего мирового футбола Роберта Левандовски.
Отметим, что ранее от предложения поляков отказался другой обладатель "Золотого мяча" – итальянец Фабио Каннаваро.
Уже 24 марта польскую национальную команду ждет матч плей-офф против России в Москве. В случае победы, за выход на мировое первенство поляки 29 марта сыграют с лучшим в паре Швеция – Чехия.
Добавим, что ранее эксперт Олег Федорчук посоветовал Шевченко отказаться от предложения поляков, сказав:
"После неудачи в Дженоа Шевченко точно не следует возглавлять кризисную команду, да еще и накануне ее самых решающих игр. Ему нужно сделать паузу на год-два, а потом поработать определенный период без давления".