Москва чекає! Шевченко розпочав переговори зі збірною

Андрій Шевченко / Фото: Reuters

Схоже, довго без роботи після відставки з Дженоа Андрій Шевченко не залишиться.

Польська футбольна спілка уже почала перемовини із 45-річним українцем.

Реклама

Про це повідомляє журналіст-інсайдер Ніколо Скіра у себе в Twitter.

Нагадаємо, інформація про можливе призначення Шевченка головним тренером збірної Польщі з'явилася 10 днів тому.

Але тоді голова польського футболу Цезарій Кулеша заявив: "Шевченко – цікавий тренер, але він має контракт із Дженоа".

Реклама

Однак тепер Шева вже вільний, тож, схоже, ніщо не заважає йому стати наставником найкращого нападника світового футболу Роберта Левандовського.

Левандовський і Шевченко. Фото Reuters/AFP

Реклама

Зазначимо, що раніше від пропозиції поляків відмовився інший володар "Золотого м'яча" – італієць Фабіо Каннаваро.

Уже 24 березня на польську національну команду чекає матч плей-оф проти Росії у Москві. У разі перемоги за вихід на світову першість поляки 29 березня зіграють із найкращим у парі Швеція – Чехія.

Додамо, що раніше експерт Олег Федорчук порадив Шевченку відмовитись від пропозиції поляків, сказавши:

"Після невдачі в Дженоа Шевченку точно не слід очолювати кризову команду, та ще й напередодні її вирішальних ігор. Йому потрібно зробити паузу на рік-два, а потім попрацювати певний період без тиску".