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Москва чекає! Шевченко розпочав переговори зі збірною

Андрій Трофімов
15 січня, 21:39
Андрій Шевченко після відставки з посади головного тренера Дженоа близький до того, щоб очолити збірну Польщі та поїхати з нею до Росії на матч за вихід на ЧС-2022

Андрій Шевченко / Фото: Reuters

Схоже, довго без роботи після відставки з Дженоа Андрій Шевченко не залишиться.

Польська футбольна спілка уже почала перемовини із 45-річним українцем.

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Про це повідомляє журналіст-інсайдер Ніколо Скіра у себе в Twitter.

Нагадаємо, інформація про можливе призначення Шевченка головним тренером збірної Польщі з'явилася 10 днів тому.

Але тоді голова польського футболу Цезарій Кулеша заявив: "Шевченко – цікавий тренер, але він має контракт із Дженоа".

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Однак тепер Шева вже вільний, тож, схоже, ніщо не заважає йому стати наставником найкращого нападника світового футболу Роберта Левандовського.

Левандовський і Шевченко. Фото Reuters/AFP

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Зазначимо, що раніше від пропозиції поляків відмовився інший володар "Золотого м'яча" – італієць Фабіо Каннаваро.

Уже 24 березня на польську національну команду чекає матч плей-оф проти Росії у Москві. У разі перемоги за вихід на світову першість поляки 29 березня зіграють із найкращим у парі Швеція – Чехія.

Додамо, що раніше експерт Олег Федорчук порадив Шевченку відмовитись від пропозиції поляків, сказавши:

"Після невдачі в Дженоа Шевченку точно не слід очолювати кризову команду, та ще й напередодні її вирішальних ігор. Йому потрібно зробити паузу на рік-два, а потім попрацювати певний період без тиску".

Андрій Шевченко / Фото: genoacfc.it