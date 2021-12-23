Монфис постарался! Свитолину будет готовить новая команда тренеров

Элина Свитолина начинает новый этап карьеры / Фото: Коллаж: Сегодня

Соответствующий пост Свитолина опубликовала в своем Instagram. В тренерскую команду украинки вошли опытные наставники, работавшие со звездами мирового тенниса.

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"Предсезонка была тяжелой и потной, но теперь дело сделано. Наверное, из-за этого у меня самая большая улыбка на лице", – написала Свитолина.

В состав команды Свитолиной вошли тренер Андис Юшка, тренер-консультант Гюнтер Брезник и тренер по физической подготовке Юрий Жураковский, с которым теннисистка сотрудничала и раньше.

Латвийский тренер Андис Юшка ранее работал с американкой Амандой Анисимовой, которая в в 2019 году дошла до полуфинала US Open, а также с чемпионкой Роллан Гаррос-2017 Еленой Остапенко из Латвии.

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60-летний австрийский специалист Гюнтер Брезник за свою карьеру поработал с более чем 25-ю теннисистами из ТОП-100, в том числе с Борисом Беккером, Анри Леконтом, Домиником Тимом.

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В настоящее время австриец работает с Гаэлем Монфисом – мужем Элины Свитолиной.

Французский теннисист Гаэль Монфис / Фото: Reuters

Напомним, что минувший сезон нельзя занести в актив украинской теннисистки. Несмотря на выигрыш бронзовой медали на Олимпиаде-2020, в целом год для украинки сложился неудачно. Как итог – спортсменка покинула ТОП-10 в рейтинге WTA.

Свитолина с бронзой Игр в Токио / Фото: Reuters

Неудачные выступления Элины Свитолиной в прошедшем сезоне привели к завершению сотрудничества с ее многолетним тренером Эндрю Беттлсом.

Элина Свитолина объявила о расставании со своим тренером / Фото: Twitter

Несмотря на неудачный год в плане карьеры, в личной жизни украинской теннисистки произошло приятное событие. В июле месяце, Элина и французский теннисист Гаэль Монфис сыграли свадьбу в Женеве.