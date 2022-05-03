Мирная страна, которая угрожает ядерными ударами. Украинский теннисист высмеял Россию

Сергей Стаховский / Фото: Большой теннис Украины

Российская военная агрессия против Украины выходит на мировой уровень. Одичалое государство от бессилия угрожает другим странам ядерным оружием.

Причина банальна – поддержка цивилизованного мира в адрес Украины, которая вынуждена защищать свой суверенитет от атак фашистов. Агрессивные действия РФ вынуждают многие организации внедрять санкции против представителей этой страны.

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Тем не менее, есть немало сторонников лозунга "спорт вне политики" и "это все Путин". Украинский теннисист Сергей Стаховский на своей страничке в Twitter высмеял таких индивидуумов.

"Конечно, запрет россиян "не нужен". Ведь Россия – это лишь мирная страна, которая убивает мирных граждан налево и направо, а также угрожает миру ядерными ударами. Но каждый россиянин не виноват. Их нельзя обвинять. Это только Путин. Бред".

Отметим, что вчера российские футбольные клубы и сборные отстранили от участия в турнирах под эгидой УЕФА. Представителей Мордора не будет в еврокубках, а также в Лиге наций. Также Уимблдон решил не допустить россиян и белорусов к теннисному мейджору.