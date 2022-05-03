Мирна країна, яка погрожує ядерними ударами. Український тенісист висміяв Росію

Сергій Стаховський / Фото: Великий теніс України

Російська військова агресія проти України виходить на світовий рівень. Дика держава від безсилля погрожує іншим країнам ядерною зброєю.

Причина банальна – підтримка цивілізованого світу на адресу України, яка змушена захищати свій суверенітет від атак фашистів. Агресивні дії РФ змушують багато організацій запроваджувати санкції проти представників цієї країни.

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Проте, є чимало прихильників гасла "спорт поза політикою" та "це все Путін". Український тенісист Сергій Стаховський на своїй сторінці у Twitter висміяв таких індивідуумів.

"Звичайно, заборона росіян "не потрібна". Адже Росія – це лише мирна країна, яка вбиває мирних громадян наліво та направо, а також загрожує світові ядерними ударами. Але кожен росіянин не винен. Їх не можна звинувачувати. Це тільки Путін. Маячня".

Зазначимо, що вчора російські футбольні клуби та збірні усунули від участі у турнірах під егідою УЄФА. Представників Мордора не буде у єврокубках, а також у Лізі націй. Також Вімблдон вирішив не допустити росіян та білорусів до тенісного мейджора.