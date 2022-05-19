Минус пять игроков. Петраков прочистил состав перед матчем с Шотландией

Петраков принял кадровые решения перед матчем с шотландцами / Фото: УАФ, Коллаж: Сегодня
Подопечные Петракова провели в Хорватии третий спарринг рамках подготовки к ответственным поединкам отбора ЧМ-2022 и матчам Лиги наций. Украина сыграла вничью с Риекой (1:1), не сумев вырвать победу во втором тайме.
По итогам первого этапа тренировочного сбора Александр Петраков сформировал окончательную заявку футболистов, которые будут готовиться к решающему матчу за выход на чемпионат мира-2022. Об этом сообщает официальный сайт УАФ.
Итак, по результатам товарищеских матчей расположение сборной покинули пять исполнителей – защитник Шахтера Ефим Конопля, а также четыре представителя Динамо: Виталий Буяльский, Артем Беседин, Денис Гармаш, Сергей Булеца.
В то же время в расположении команды остается защитник Денис Попов, получивший травму в матче с Эмполи. Как показало обследование, у воспитанника Динамо повреждено ахиллово сухожилие и на восстановление ему потребуется две недели.
Окончательный список игроков сборной Украины на игру с Шотландией.
- Вратари: Георгий Бущан (Динамо Киев), Андрей Пятов (Шахтер Донецк), Дмитрий Потрошитель (Ворскла Полтава), Андрей Лунин (Реал, Испания).
- Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный, Александр Сирота, Денис Попов (все – Динамо Киев), Николай Матвиенко, Валерий Бондарь (оба – Шахтер Донецк), Виталий Миколенко (Эвертон, Англия), Эдуард Соболь ( Брюгге, Бельгия), Тарас Качараба (Славия, Чехия).
- Полузащитники: Тарас Степаненко, Михаил Мудрик (оба – Шахтер Донецк), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко (все – Динамо Киев), Александр Пихаленок (СК Днепр-1), Андрей Ярмоленко (Вест Гем , Англия), Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия), Руслан Малиновский (Аталанта, Италия), Александр Зубков (Ференцварош, Венгрия).
- Нападающие: Артем Довбык (СК Днепр-1), Роман Яремчук (Бенфика, Португалия), Даниил Сикан (Ганза, Германия).
Сейчас футболисты получили от тренерского штаба два дня выходных. Команда соберется в субботу, а уже 23-го и 26-го числа ей предстоят последние два майских спарринга. Как сообщил Петраков, в одном из них "сине-желтые" должны сыграть против ДР Конго.
30 мая команда отправится в Глазго, где 1 июня сыграет матч отбора ЧМ-2022 против Шотландии. В случае успеха 5 июня сборную Украины ожидает битва с Уэльсом за право поехать на Мундиаль, который пройдет с 21 ноября по 18 декабря в Катаре.