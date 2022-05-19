Мінус п'ять гравців. Петраков прочистив склад перед матчем із Шотландією

Петраков ухвалив кадрові рішення перед матчем із шотландцями / Фото: Колаж: Сьогодні

Підопічні Петракова провели у Хорватії третій спаринг в рамках підготовки до відповідальних поєдинків відбору ЧС-2022 та матчів Ліги націй. Україна зіграла внічию з Рієкою (1:1), не зумівши вирвати перемогу у другому таймі.

За підсумками першого етапу тренувального збору Олександр Петраков сформував остаточну заявку футболістів, які готуватимуться до вирішального матчу за вихід на чемпіонат світу-2022. Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Отже, за результатами товариських матчів, розташування збірної залишили п'ять виконавців – захисник Шахтаря Юхим Конопля, а також чотири представники Динамо: Віталій Буяльський, Артем Бєсєдін, Денис Гармаш, Сергій Булеца.

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Водночас у розташуванні команди залишається захисник Денис Попов, який отримав травму в матчі з Емполі. Як показало обстеження, у вихованця Динамо пошкоджено ахіллове сухожилля і на відновлення йому знадобиться два тижні.

Остаточний список гравців збірної України на гру із Шотландією.

Воротарі: Георгій Бущан (Динамо Київ), Андрій Пятов (Шахтар Донецьк), Дмитро Різник (Ворскла Полтава), Андрій Лунін (Реал, Іспанія).

Георгій Бущан (Динамо Київ), Андрій Пятов (Шахтар Донецьк), Дмитро Різник (Ворскла Полтава), Андрій Лунін (Реал, Іспанія). Захисники: Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Олександр Сирота, Денис Попов (усі – Динамо Київ), Микола Матвієнко, Валерій Бондар (обидва – Шахтар Донецьк), Віталій Миколенко (Евертон, Англія), Едуард Соболь (Брюгге, Бельгія), Тарас Качараба (Славія, Чехія).

Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Олександр Сирота, Денис Попов (усі – Динамо Київ), Микола Матвієнко, Валерій Бондар (обидва – Шахтар Донецьк), Віталій Миколенко (Евертон, Англія), Едуард Соболь (Брюгге, Бельгія), Тарас Качараба (Славія, Чехія). Півзахисники: Тарас Степаненко, Михайло Мудрик (обидва – Шахтар Донецьк), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Микола Шапаренко (усі – Динамо Київ), Олександр Пихальонок (СК Дніпро-1), Андрій Ярмоленко (Вест Гем, Англія), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія), Руслан Маліновський (Аталанта, Італія), Олександр Зубков (Ференцварош, Угорщина).

Тарас Степаненко, Михайло Мудрик (обидва – Шахтар Донецьк), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Микола Шапаренко (усі – Динамо Київ), Олександр Пихальонок (СК Дніпро-1), Андрій Ярмоленко (Вест Гем, Англія), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія), Руслан Маліновський (Аталанта, Італія), Олександр Зубков (Ференцварош, Угорщина). Нападники: Артем Довбик (СК Дніпро-1), Роман Яремчук (Бенфіка, Португалія), Данило Сікан (Ганза, Німеччина).

Наразі футболісти отримали від тренерського штабу два дні вихідних. Команда збереться в суботу, а вже 23-го та 26-го числа її чекають останні два травневі спаринги. Як повідомив Петраков, в одному з них "синьо-жовті" мають зіграти проти ДР Конго.

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30 травня команда вирушить до Глазго, де 1 червня зіграє матч відбору ЧС-2022 проти Шотландії. У разі успіху 5 червня на збірну України чекає битва з Вельсом за право поїхати на Мундіаль, який пройде з 21 листопада по 18 грудня в Катарі.