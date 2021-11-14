Миколенко и Зинченко в Дженоа не будет: Шевченко назвал причину

Зинченко и Миколенко / Фото: REUTERS

Миколенко и Зинченко активно сватают в Дженоа после назначения Шевченко коучем "грифонов".

Однако, по словам самого Шевы, сейчас эти трансферы нереальны – из-за того, что у Дженоа исчерпан лимит на игроков не из ЕС.

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"Да, это невозможно. По итальянскому законодательству можно иметь только двух игроков не из Евросоюза. Этот лимит уже исчерпан", – сказал Шевченко в эфире Великого футбола.

Виталий Миколенко / Фото: Getty Images

Александр Зинченко / Фото: Getty Images

Отметим, что в воскресенье, 14 ноября, Шевченко выиграл первый матч с Дженоа – но радоваться особо нечему, ведь это был тренировочный спарринг. Основа генуэзского клуба обыграла свою молодежную команду со счетом 3:1.

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Андрей Шевченко начал в Дженоа с победы / Фото: Twitter

То ли дело первый официальный матч Шевы у руля "грифонов" – 21 ноября Дженоа примет Рому, возглавляемую Жозе Моуринью. Вот там уже победа будет на вес золота!

Моуринью был тренером у Шевченко / Фото: Getty Images