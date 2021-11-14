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Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
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Миколенка та Зінченка в Дженоа не буде: Шевченко назвав причину

Олег Люлька
14 листопада, 22:10
Новий головний тренер італійського Дженоа стверджує, що найближчим часом не зможе розраховувати на придбання колишніх підопічних зі збірної України

Зінченко і Миколенко / Фото: REUTERS

Миколенка та Зінченка активно сватають до Дженоа після призначення Шевченка коучем "грифонів".

Однак, за словами самого Шеви, нині ці трансфери нереальні через те, що у Дженоа вичерпано ліміт на гравців не з ЄС.

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"Так, це неможливо. За італійським законодавством можна мати лише двох гравців не з Євросоюзу. Цей ліміт вже вичерпано", – сказав Шевченко в ефірі Великого футболу.

Віталій Миколенко / Фото: Getty Images

Олександр Зінченко / Фото: Getty Images

Зауважимо, що у неділю, 14 листопада, Шевченко виграв перший матч із Дженоа – але радіти особливо нема чому, адже це був тренувальний спаринг. Основа генуезького клубу обіграла свою молодіжну команду з рахунком 3:1.

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Андрій Шевченко почав у Дженоа з перемоги / Фото: Twitter

Інша справа перший офіційний матч Шеви біля керма "грифонів" – 21 листопада Дженоа прийме Рому, очолювану Жозе Моурінью. Ось там уже перемога буде на вагу золота!

Моурінью був тренером у Шевченка / Фото: Getty Images

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