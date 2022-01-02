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Мегабой Усик – Канело на грани срыва. Почему мексиканец пошел в отказ?

Сергей Шаховец
2 января, 17:22
Громкие заявления абсолютного чемпиона во втором среднем весе Сауля Альвареса о поединке против Александра Усика оказались всего лишь пиаром

Усик vs Канело / Фото: Instagram

Тренер мексиканца Сауля "Канело" Альвареса Эдди Рэйносо развеял все надежды на поединок против украинца. По крайней мере в 2022 году этот поединок точно не состоится.

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"Канело не собирается драться с Усиком. Усик – это супертяж, а Альварес только перешел в крузервейт.

Однако Сауль рассчитывает на титул в 2022 год", – цитирует Рэйносо boxingnews24.com.

Сауль "Канело" Альварес / Фото: Reuters

Напомним, став чемпионом мира в категориях от 67 до 79 кг, 31-летний Сауль Альварес решил подняться в крузервейт – бывший дивизион Александра Усика.

Интересно, что Усик заявил, что не против подраться с Канело.

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"Если он хочет боксировать со мной в крузервейте, я смогу спуститься туда, но при условии, что у меня останутся пояса в супертяжелом весе, ведь я вернусь обратно", – отметил украинец.

Александр Усик / Фото: Instagram

Ранее бывший чемпион мира британец Тони Беллью сказал, что больше всего хотел бы увидеть в 2022 году поединок между Александром Усиком и Канело.

Усик vs Канело / Фото: Getty Images, Reuters