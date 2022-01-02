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Мегабій Усик – Канело на межі зриву. Чому мексиканець пішов у відмову?

Сергій Шаховець
2 січня, 17:22
Гучні заяви абсолютного чемпіона у другій середній вазі Сауля Альвареса про поєдинок проти Олександра Усика виявилися лише піаром

Усик vs Канело / Фото: Instagram

Тренер мексиканця Сауля "Канело" Альвареса Едді Рейносо розвіяв усі надії на поєдинок проти українця. Принаймні, у 2022 році цей поєдинок точно не відбудеться.

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"Канело не збирається битися з Усиком. Усик – це супертяж, а Альварес лише перейшов у крузервейт.

Проте Сауль розраховує на титул у 2022 році", – цитує Рейносо boxingnews24.com.

Сауль "Канело" Альварес / Фото: Reuters

Нагадаємо, ставши чемпіоном світу у категоріях від 67 до 79 кг, 31-річний Сауль Альварес вирішив піднятися до крузервейту – колишнього дивізіону Олександра Усика.

Цікаво, що Усик заявив, що не проти побитися з Канело.

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"Якщо він хоче боксувати зі мною в крузервейті, я зможу спуститися туди, але за умови, що в мене залишаться пояси у надважкій вазі, адже я повернуся назад", – зазначив українець.

Олександр Усик / Фото: Instagram

Раніше колишній чемпіон світу британець Тоні Беллью сказав, що найбільше хотів би побачити у 2022 році поєдинок між Олександром Усиком і Канело.

Усик vs Канело / Фото: Getty Images, Reuters