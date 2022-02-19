Медальный зачет Олимпиады в Пекине после 19 февраля

Норвегия - победитель медального зачета / Фото: Reuters
Норвегия досрочно выиграла медальный зачет Игр-2022. Причем с рекордом.
15 золотых медалей доселе на зимних Играх не удавалось завоевать ни одной стране.
Украина с одним серебром – 24-я.
Олимпиада-2022 в Пекине завершится в воскресенье, 20 февраля.
Медальный зачет Олимпиады после 19 февраля
Напомним, что единственную медаль Украине на этой Олимпиаде принес Александр Абраменко, взявший серебро во фристайле.
Абраменко с серебром Пекина-2022 / Фото: Reuters