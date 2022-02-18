На Олимпиаде установлен рекорд двух тысячелетий

Игры-2022 в Пекине войдут в историю благодаря невероятному золотому показателю Норвегии

У Норвегии - 15 золотых медалей. Там много не было ни у кого / Фото: Reuters

Золото, выигранное в биатлонном масс-старте Йоханнесом Тиннесом Бе, стало для Норвегии уже 15-м на Играх-2022 в Пекине.

Таким образом норвежские спортсмены установили новый рекорд по количеству золотых медалей на одних зимних Олимпийских играх.

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Предыдущий рекорд делили Норвегия и Канада, выигравшие по 14 наград высшей пробы в Пхенчхане-2018 и Ванкувере-2010 соответственно.

Напомним, зимние Олимпийские игры начали проводиться с предыдущего тысячелетия – с 1924 года. Нынешняя Белая Олимпиада, 24-я по счету, продлится до 20 февраля.

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Так что Норвегия еще может обновить установленный в Пекине рекорд.

Медальный зачет Игр-2022