На Олимпиаде установлен рекорд двух тысячелетий

Золото, выигранное в биатлонном масс-старте Йоханнесом Тиннесом Бе, стало для Норвегии уже 15-м на Играх-2022 в Пекине.
Таким образом норвежские спортсмены установили новый рекорд по количеству золотых медалей на одних зимних Олимпийских играх.
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Предыдущий рекорд делили Норвегия и Канада, выигравшие по 14 наград высшей пробы в Пхенчхане-2018 и Ванкувере-2010 соответственно.
Напомним, зимние Олимпийские игры начали проводиться с предыдущего тысячелетия – с 1924 года. Нынешняя Белая Олимпиада, 24-я по счету, продлится до 20 февраля.
Так что Норвегия еще может обновить установленный в Пекине рекорд.
Медальный зачет Игр-2022