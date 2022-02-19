19 лютого 19:30
Манчестер Сіті --
Тоттенгем --
20 лютого 17:15
Валенсія --
Барселона --
20 лютого 18:30
Боруссія Д --
Боруссія М --
24 лютого 19:45
Лаціо --
Порту --
24 лютого 19:45
Олімпіакос --
Аталанта --
24 лютого 22:00
Наполі --
Барселона --
25 лютого 14:00
Минай --
Зоря --
26 лютого 14:00
Динамо --
Інгулець --
26 лютого 17:00
Металіст 1925 --
Шахтар --
26 лютого 19:30
Олександрія --
Львів --
27 лютого 14:00
Ворскла --
Верес --
27 лютого 17:00
Дніпро-1 --
Десна --
27 лютого 19:30
Чорноморець --
Маріуполь --
28 лютого 19:30
Рух --
Колос --
5 березня 00:00
Десна --
Динамо --
5 березня 00:00
Шахтар --
Чорноморець --
5 березня 00:00
Зоря --
Маріуполь --
5 березня 00:00
Олександрія --
Колос --
5 березня 00:00
Металіст 1925 --
Ворскла --
5 березня 00:00
Рух --
Дніпро-1 --
5 березня 00:00
Інгулець --
Львів --
5 березня 00:00
Минай --
Верес --
22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
23 лютого 22:00
Атлетіко --
Манчестер Юнайтед --
23 лютого 22:00
Бенфіка --
Аякс --
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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Медальний залік Олімпіади у Пекіні після 19 лютого

Максим Мельник
19 лютого, 19:00
Норвегія має 15 золотих нагород, і за цим показником на Іграх-2022 її вже точно ніхто не наздожене

Норвегія - переможниця медального заліку / Фото: Reuters

Норвегія достроково виграла медальний залік Ігор-2022. Причому із рекордом.

15 золотих медалей досі на зимових Іграх не вдавалося завоювати жодній країні.

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Україна з одним сріблом – 24-та.

Олімпіада-2022 у Пекіні завершиться у неділю, 20 лютого.

Медальний залік Олімпіади після 19 лютого

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Нагадаємо, що єдину медаль Україні на цій Олімпіаді приніс Олександр Абраменко, виборовши срібло у фристайлі.

Абраменко зі сріблом Пекіна-2022 / Фото: Reuters