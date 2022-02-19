Медальний залік Олімпіади у Пекіні після 19 лютого

Норвегія - переможниця медального заліку / Фото: Reuters
Норвегія достроково виграла медальний залік Ігор-2022. Причому із рекордом.
15 золотих медалей досі на зимових Іграх не вдавалося завоювати жодній країні.
Україна з одним сріблом – 24-та.
Олімпіада-2022 у Пекіні завершиться у неділю, 20 лютого.
Медальний залік Олімпіади після 19 лютого
Нагадаємо, що єдину медаль Україні на цій Олімпіаді приніс Олександр Абраменко, виборовши срібло у фристайлі.
Абраменко зі сріблом Пекіна-2022 / Фото: Reuters