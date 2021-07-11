Медали Евро-2020: что изображено и написано на наградах, которые получит чемпион

Победителей ждут кубок и медали

Финал чемпионата Европы сегодня пройдет в Лондоне на "Уэмбли". Впервые в истории за главный трофей будет бороться сборная Англии. Для Италии это будет четвертый финал – победа на Евро-1968 и поражение на Евро-2000 и Евро-2012. Матч начнется в 22:00. Онлайн-трансляцию Италия – Англия смотрите на нашем сайте.

Накануне финала УЕФА презентовал чемпионские медали. Они выглядят очень стильно. Помимо стандартного названия турнира и силуэта трофея, на медалях на французском написано "Кубок Анри Делоне". Именно так называется трофей, который получает чемпион Европы. В честь Анри Делоне, первого генерального секретаря УЕФА, который впервые предложил проведение Европейского первенства, но умер в 1955 году за пять лет до первого чемпионата Европы. Его сын, Пьер Делоне, был ответственным за создание трофея.

Где смотреть финал Евро-2020 Италия – Англия

Напомним, что за матчем Италия – Англия можно следить на нашем YouTube-канале "ТуМатч". Мы проведем стрим поединка с профессиональным комментатором. Также игру можно будет обсуждать в чате.

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За кого болеете в финале Евро-2020? Италия Англия

Ранее мы рассказывали о забавном случае в сборной Италии. Команда так спешила на финал в Лондон, что забыла на базе главу делегации Джанлуку Виалли.

Ранее мы писали, что королева Великобритании обратилась к футболистам сборной Англии перед матчем с Италией.