23 октября 14:00
Верес 2
Мариуполь 0
23 октября 17:00
Ворскла 0
Шахтер 2
23 октября 19:30
Черноморец 1
Львов 1
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
Мариуполь --
24 октября 17:15
Барселона --
Реал --
24 октября 18:30
Манчестер Юнайтед --
Ливерпуль --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
3 ноября 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 ноября 22:00
Ливерпуль --
Атлетико --
3 ноября 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 ноября 22:00
Боруссия Д --
Аякс --
3 ноября 22:00
Шериф --
Интер --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта ЧУ по футболу

Победа слишком дорогой ценой. Тренер Шахтера сообщил о травме лидера команды

Сергей Шаховец
23 октября, 20:11
Победа в Полтаве стала ключевой для Шахтера в осенней части чемпионата. "Горняки", набрав три очка, продолжают гонку за Динамо

Тренер Шахтера Роберто Де Дзерби / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

После непростого поединка, в котором Шахтер обыграл Ворсклу, свой анализ игры провел главный тренер донецкой команды Роберто Де Дзерби.

Читайте также: Джокеры Де Дзерби сделали результат в Полтаве: видео голов и обзор матча

Реклама

"Я хочу выразить соболезнования семье Сергея Морозова. Он один из немного людей, которых я знал в Украине. Он приезжал к нам на базу. Мы будем его помнить, это хороший человек. Он хорошо знал футбол, и мне жаль, что так случилось.

Матч был очень сложным, как и каждый поединок после Лиги чемпионов. Стало легче после удаления, но и до того были шансы для гола. Ряд игроков были уставшими. Сделал замены, потому что Педриньо получил травму, а Алан Патрик был уставшим. Ждем матча Динамо, пока дистанция сохраняется.

Что мне не понравилось в работе арбитра, так это общение. Мы в перерыве говорили, и он вел себя неправильно. Все мы люди. Должен быть разговор, где нужно и слушать, и говорить. Но об этом не хочу рассказывать подробно.

Реклама

Что касается замены Степаненко, то у Тараса, мне кажется, ничего страшного. У Педриньо, вероятно, повреждение более серьезное, посмотрим. Теперь готовимся к Кубку Украины в среду, это очень важный турнир для нас, – сказал Де Дзерби.

Пока неизвестно о серьезности травмы Педриньо.

Напомним, что на длительный срок выбыл основной форвард Шахтера Траоре. По данным медиков, на восстановление нападающего уйдет от 9 месяцев до года.

Реклама

Отметим, что после победы над Ворсклой, Шахтер сравнялся по очкам с киевским Динамо – теперь у обеих клубов по 29 баллов.

Реклама