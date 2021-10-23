Победа слишком дорогой ценой. Тренер Шахтера сообщил о травме лидера команды

Тренер Шахтера Роберто Де Дзерби / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

После непростого поединка, в котором Шахтер обыграл Ворсклу, свой анализ игры провел главный тренер донецкой команды Роберто Де Дзерби.

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"Я хочу выразить соболезнования семье Сергея Морозова. Он один из немного людей, которых я знал в Украине. Он приезжал к нам на базу. Мы будем его помнить, это хороший человек. Он хорошо знал футбол, и мне жаль, что так случилось.

Матч был очень сложным, как и каждый поединок после Лиги чемпионов. Стало легче после удаления, но и до того были шансы для гола. Ряд игроков были уставшими. Сделал замены, потому что Педриньо получил травму, а Алан Патрик был уставшим. Ждем матча Динамо, пока дистанция сохраняется.

Что мне не понравилось в работе арбитра, так это общение. Мы в перерыве говорили, и он вел себя неправильно. Все мы люди. Должен быть разговор, где нужно и слушать, и говорить. Но об этом не хочу рассказывать подробно.

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Что касается замены Степаненко, то у Тараса, мне кажется, ничего страшного. У Педриньо, вероятно, повреждение более серьезное, посмотрим. Теперь готовимся к Кубку Украины в среду, это очень важный турнир для нас, – сказал Де Дзерби.

Пока неизвестно о серьезности травмы Педриньо.

Напомним, что на длительный срок выбыл основной форвард Шахтера Траоре. По данным медиков, на восстановление нападающего уйдет от 9 месяцев до года.

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Отметим, что после победы над Ворсклой, Шахтер сравнялся по очкам с киевским Динамо – теперь у обеих клубов по 29 баллов.