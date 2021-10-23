23 жовтня 14:00
Верес 2
Маріуполь 0
23 жовтня 17:00
Ворскла 0
Шахтар 2
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
6 листопада 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
24 жовтня 17:15
Барселона --
Реал --
24 жовтня 18:30
Манчестер Юнайтед --
Ліверпуль --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
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"Матчі після Ліги чемпіонів завжди складні". Де Дзербі розраховує на осічку Динамо

Сергій Шаховець
23 жовтня, 20:11
Перемога в Полтаві стала ключовою для Шахтаря в осінній частині чемпіонату. "Гірники", набравши три очки, продовжують гонку за Динамо

Тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Після непростого поєдинку, в якому Шахтар обіграв Ворсклу, свій аналіз гри провів головний тренер донецької команди Роберто Де Дзербі.

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"Я хочу висловити співчуття родині Сергія Морозова. Він один з небагатьох людей, яких я знав в Україні. Він приїжджав до нас на базу. Ми будемо його пам'ятати, це хороша людина. Він добре знав футбол, і мені шкода, що так сталося.

Матч був дуже складним, як і кожен поєдинок після Ліги чемпіонів. Стало легше після видалення, але і до того були шанси для голу. Ряд гравців були втомлені. Зробив заміни, тому що Педріньйо отримав травму, а Алан Патрік був втомленим. Чекаємо матчу Динамо, поки дистанція зберігається.

Що мені не сподобалося в роботі арбітра, так це спілкування. Ми в перерві говорили, і він поводився неправильно. Всі ми люди. Повинна бути розмова, де потрібно і слухати, і говорити. Але про це не хочу розповідати докладно.

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Що стосується заміни Степаненка, то у Тараса, мені здається, нічого страшного. У Педріньйо, ймовірно, пошкодження серйозніше, подивимося. Тепер готуємося до Кубку України в середу, це дуже важливий турнір для нас, – сказав Де Дзербі.

Відзначимо, що після перемоги над Ворсклою, Шахтар зрівнявся за очками з київським Динамо – тепер у обох клубів по 29 балів.

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