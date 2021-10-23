23 октября 14:00
Верес 2
Мариуполь 0
23 октября 17:00
Ворскла 0
Шахтер 2
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
Мариуполь --
24 октября 17:15
Барселона --
Реал --
24 октября 18:30
Манчестер Юнайтед --
Ливерпуль --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
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Джокеры Де Дзерби сделали результат в Полтаве: видео голов и обзор матча

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
23 октября, 19:30
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В центральном матче 12-го тура УПЛ донецкий Шахтер одержал выездную победу над полтавской Ворсклой со счетом 2:0
Шахтер обыграл Ворсклу в центральном матче 12-го тура
Шахтер обыграл Ворсклу в центральном матче 12-го тура / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В Полтаве встречались соседи по турнирной таблице, что придавало игре лидеров чемпионата особую остроту. Мы вели онлайн матча Ворскла – Шахтер на нашем сайте.

В первом тайме полтавчане остались в меньшинстве, после удаления Оливье Тилля.

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Во второй половине игры "горняки" воспользовались своим численным преимуществом и сумели забить в ворота Ризныка два гола.

Сработали джокеры Роберто Де Дзерби.

Первым на 65-й минуте игры отличился бразилец Тете.

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Спустя семь минут, Манор Соломон обыгрался с Марлосом и вколотил второй мяч в ворота Ризныка.

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Украинская Премьер-лига. 12 тур.

Ворскла – Шахтер – 0:2.

Голы: Тете, 65, Соломон, 72.

Ворскла: Ризнык – Пердута, Тамм, Яворский, Якубу – Скляр (Пешич, 49), Челядин (Павлюк, 90+1), О. Тилль, Кане – Степанюк (Крупский, 90+1), Рангел (Амилькар, 90+1).

Шахтер: Трубин – Додо, Марлон, Бондарь, Исмаили (Конопля, 82) – Степаненко (Судаков, 56), Майкон – Марлос, А. Патрик (Сикан, 46), Фернандо (Соломон, 46) – Педриньо (Тете, 46).

ОБЗОР МАТЧА

После 12-ти сыгранных матчей донецкий Шахтер сравнялся по очкам с киевским Динамо, по крайней мере до завтрашнего дня. Полтавчане не смогли увеличить свою четырехматчевую победную серию. После поражения от "горняков", Ворскла удержалась на третьем месте.

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Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Динамо Динамо Дин
11
9
2
0
29
3
26
29
Забитые 29
Пропущеные 3
Разница 26
Результаты последних матчей: В Н В В В
2
Шахтер Шахтер Шах
12
9
2
1
31
6
25
29
Забитые 31
Пропущеные 6
Разница 25
Результаты последних матчей: В В Н В В
3
Ворскла Ворскла Вор
12
7
3
2
21
10
11
24
Забитые 21
Пропущеные 10
Разница 11
Результаты последних матчей: П В В В В
4
Днепр-1 Днепр-1 Дне
11
7
1
3
16
12
4
22
Забитые 16
Пропущеные 12
Разница 4
Результаты последних матчей: В В П В П
5
Заря Заря Зар
11
6
2
3
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Забитые 23
Пропущеные 15
Разница 8
Результаты последних матчей: П В В В Н
6
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12
5
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7
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12
6
1
5
15
14
1
19
Забитые 15
Пропущеные 14
Разница 1
Результаты последних матчей: В В В В Н
8
Верес Верес Вер
12
5
3
4
12
12
0
18
Забитые 12
Пропущеные 12
Разница 0
Результаты последних матчей: В В Н П П
9
Десна Десна Дес
12
5
3
4
14
17
-3
18
Забитые 14
Пропущеные 17
Разница -3
Результаты последних матчей: Н Н П П В
10
Рух Рух Рух
10
3
2
5
8
12
-4
11
Забитые 8
Пропущеные 12
Разница -4
Результаты последних матчей: В П П Н В
11
Колос Колос Кол
10
3
2
5
7
16
-9
11
Забитые 7
Пропущеные 16
Разница -9
Результаты последних матчей: П В П В П
12
Ингулец Ингулец Инг
11
2
2
7
9
22
-13
8
Забитые 9
Пропущеные 22
Разница -13
Результаты последних матчей: П П Н П П
13
Минай Минай Мин
10
1
4
5
6
12
-6
7
Забитые 6
Пропущеные 12
Разница -6
Результаты последних матчей: Н П П П Н
14
Львов Львов Льв
11
1
3
7
7
19
-12
6
Забитые 7
Пропущеные 19
Разница -12
Результаты последних матчей: П П В Н П
15
Черноморец Черноморец Чер
11
1
3
7
11
25
-14
6
Забитые 11
Пропущеные 25
Разница -14
Результаты последних матчей: П П Н П Н
16
Мариуполь Мариуполь Мар
12
1
1
10
13
29
-16
4
Забитые 13
Пропущеные 29
Разница -16
Результаты последних матчей: П П П П П

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Г
О
1
Динамо
11
29:3
29
2
Шахтер
12
31:6
29
3
Ворскла
12
21:10
24
4
Днепр-1
11
16:12
22
5
Заря
11
23:15
20
6
Александрия
12
12:10
19
7
Металлист 1925
12
15:14
19
8
Верес
12
12:12
18
9
Десна
12
14:17
18
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
10
7:16
11
12
Ингулец
11
9:22
8
13
Минай
10
6:12
7
14
Львов
11
7:19
6
15
Черноморец
11
11:25
6
16
Мариуполь
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13:29
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