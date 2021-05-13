Матч Динамо – Заря начнется с минуты молчания

На стадионе в Тернополе, где состоится финал Кубка Украины, почтут память легендарного тренера Валерия Лобановского, которого не стало 19 лет назад

Валерий Лобановский / Фото: Getty Images

Финальный матч Кубка Украины между Динамо и Зарей в Тернополе на стадионе Романа Шухевича в четверг, 13 мая, начнется с минуты молчания – в память о легендарном тренере и футболисте Динамо Валерии Лобановском, которого не стало ровно 19 лет назад. Онлайн Динамо – Заря доступен на нашем сайте.

Динамо Заря: во сколько и где смотреть финал Кубка Украины

О минуте молчания по Лобановскому сообщает официальный сайт УАФ.

/ Фото: AFP

Напомним, Валерий Лобановский умер 13 мая 2002 года в Запорожье спустя шесть дней после того, как перенес инсульт во время матча между местным Металлургом и Динамо. Лобановскому, с которым киевляне выиграли Кубок кубков 1975 и 1986 годов, а также Суперкубок Европы-1975, было 63 года.

Реклама

Смотрите обзор последнего матча Лобановского

Читайте также: Кого не стошнило – играл в старте: Шевченко рассказал о тренировках Лобановского

Напомним, что в ноябре прошлого года ушла из жизни супруга Валерия Лобановского. Аделаиде Панкратьевне было 80 лет.