Машину новичка команды до верха набили попкорном, но парень не понял шутки (видео)

Посвящение со вкусом – в прямом смысле слова – устроили новичку своей команды баскетболисты Индианы Пэйсерс. Однако Кассиусу Стэнли не понравился такой сюрприз. Ранее волшебник Лэнь стал самым забивным украинцем в НБА.

Читайте также: Мама умерла от COVID-19 и не сможет ходить на матчи сына, но получила свое место и майку

Придя на парковку в половину второго ночи, 21-летний защитник обнаружил, что его автомобиль BMW просто забит попкорном. Стэнли настолько расстроился, что даже не стал открывать машину, а отошел в другую часть парковки и, видимо, решил дождаться такси. А вот его партнеры по Индиане решили показать свой сюрприз и даже попробовали его на вкус.

Реклама

Бывший игрок университета Дьюк Стэнли был выбран Индианой под 54-м номером на драфте 2020 года. Пэйсерс сегодня обыграли Мемфис Гриззлис 132:125.

Ранее мы писали, что неожиданный трансфер спас жизнь игроку НБА. У баскетболиста в ходе обмена выявили рак на ранней стадии.

А порнозвезда запала на 19-летнего баскетболиста.

Забавное видео со страницы Леброна Джеймса в Instagram Видео: Instagram