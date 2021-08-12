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А как же Петраков? УАФ предложит пост главного тренера сборной Украины Маркевичу

Сергей Шаховец
12 августа, 14:47
УАФ попробует уговорить Мирона Маркевича возглавить национальную команду Украины, если не сможет договорится с Сергеем Ребровым

Мирон Маркевич / Фото: AFP

В Украинской ассоциации футбола могут вернуться к кандидатуре Мирона Маркевича на пост главного тренера национальной команды. Возможен вариант при котором именно он возглавит сборную Украины, сообщает Sport Arena.

В связи з возникшими трудностями разрыва контракта Сергея Реброва с эмиратским клубом Аль-Айном, УАФ рассматривает Мирона Маркевича преемником Андрея Шевченко на должности тренера сборной Украины.

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Сергей Ребров и Мирон Маркевич / Фото: Reuters

Ранее сообщалось, что Маркевич подал в отставку с поста главы Комитета национальных сборных ассоциации, поскольку ему никто не предлагал сборную, а просто поставили перед фактом, что тренером будет Ребров.

Мирон Богданович уже возглавлял главную команду страны в 2010 году, но из-за конфликта с руководством ФФУ пробыл у руля только 7 месяцев. Под его руководством сборная провела четыре игры, в которых ни разу не проиграла.

70-летний Маркевич не работал главным тренером с 2016 года, когда покинул Днепр, который выводил в финал Лиги Европы. В 2020 году Мирон Богданович кратковременно был тренером-консультатом львовского Руха, который боролся за выход в УПЛ.

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Александр Петраков / Фото: Getty Images

Кроме Реброва и Маркевича, реальным кандидатом на пост главного тренера рассматривают Александра Петракова, тренера юношеской сборной Украины U-18.

Имя нового главного тренера сборной Украины обещают назвать 17 августа на очередном Исполкоме УАФ.

1 августа сборную Украины покинул Андрей Шевченко, под руководством которого украинцы прошли в четвертьфинал минувшего Евро-2020.

Шева покидает сборную Украины / Фото: Reuters

Времени до следующего матча сборной Украины осталось совсем немного, уже 1 сентября на выезде украинцы сыграют против Казахстана в отборе на чемпионат мира 2022 года.

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