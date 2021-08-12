А як же Петраков? УАФ запропонує пост головного тренера збірної України Маркевичу

Мирон Маркевич / Фото: AFP

В Українській асоціації футболу можуть повернутися до кандидатури Мирона Маркевича на пост головного тренера національної команди. Можливий варіант при якому саме він очолить збірну України, повідомляє Sport Arena.

У зв'язку з виниклими труднощами розриву контракту Сергія Реброва з еміратським клубом Аль-Айном, УАФ розглядає Мирона Маркевича наступником Андрія Шевченка на посаді тренера збірної України.

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Сергій Ребров і Мирон Маркевич / Фото: Reuters

Раніше повідомлялося, що Маркевич подав у відставку з поста голови Комітету національних збірних асоціації, оскільки йому ніхто не пропонував збірну, а просто поставили перед фактом, що тренером буде Ребров.

Мирон Богданович уже очолював головну команду країни в 2010 році, але через конфлікт з керівництвом ФФУ пробув біля керма тільки 7 місяців. Під його керівництвом збірна провела чотири гри, в яких жодного разу не програла.

70-річний Маркевич не працював головним тренером з 2016 року, коли покинув Дніпро, який виводив у фінал Ліги Європи. У 2020 році Мирон Богданович короткочасно був тренером-консультантом львівського Руха, який боровся за вихід в УПЛ.

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Олександр Петраков / Фото: Getty Images

Крім Реброва і Маркевича, реальним кандидатом на посаду головного тренера розглядають Олександра Петракова, тренера юнацької збірної України U-18.

Ім'я нового головного тренера збірної України обіцяють назвати 17 серпня на черговому Виконкомі УАФ.

1 серпня збірну України покинув Андрій Шевченко, під керівництвом якого українці пройшли до чвертьфіналу минулого Євро-2020.

Шева залишає збірну України / Фото: Reuters

Часу до наступного матчу збірної України залишилося зовсім небагато, вже 1 вересня на виїзді українці зіграють проти Казахстана у відборі на чемпіонат світу 2022 року.