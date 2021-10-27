27 октября 17:00
Мариуполь --
Динамо --
27 октября 19:30
Черноморец --
Шахтер --
30 октября 14:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 17:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 19:30
Ингулец --
Верес --
31 октября 14:00
Колос --
Львов --
31 октября 17:00
Рух --
Александрия --
31 октября 19:30
Металлист 1925 --
Заря --
1 ноября 17:00
Днепр-1 --
Минай --
1 ноября 19:30
Ворскла --
Черноморец --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
Мариуполь --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
3 ноября 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 ноября 22:00
Ливерпуль --
Атлетико --
3 ноября 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 ноября 22:00
Боруссия Д --
Аякс --
3 ноября 22:00
Шериф --
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Мариуполь – Динамо: во сколько начало и где смотреть матч Кубка Украины

Любомир Луканюк
27 октября, 13:31
Сегодня в Мариуполе определится четвертьфиналист Кубка Украины. Аутсайдер УПЛ принимает лидера чемпионата

27 октября пройдет несколько матчей 1/8 финала Кубка Украины. На своем поле Мариуполь сыграет против киевского Динамо.

Когда начало. Игра на стадионе имени Владимира Бойко начнется в 17:00.

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Где смотреть. Онлайн-трансляция матча Мариуполь – Динамо идет на нашем сайте. Также поединок можно будет посмотреть на телеканалах Футбол 1 и Футбол 3.

Кто фаворит. Букмекеры считают подопечных Мирчи Луческу фаворитами встречи. Котировки на основное время: победа Динамо – 1.25, ничья – 5.70, Мариуполь – 10.00. Коэффициент на проход: Динамо – 1.10, Мариуполь – 6.10.

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Напомним, что сегодня еще один интересный поединок пройдет в Кубке Украины. Мы ведем онлайн-трансляцию матча Черноморец – Шахтер.