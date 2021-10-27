Мариуполь – Динамо: во сколько начало и где смотреть матч Кубка Украины

27 октября пройдет несколько матчей 1/8 финала Кубка Украины. На своем поле Мариуполь сыграет против киевского Динамо.

Когда начало. Игра на стадионе имени Владимира Бойко начнется в 17:00.

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Где смотреть. Онлайн-трансляция матча Мариуполь – Динамо идет на нашем сайте. Также поединок можно будет посмотреть на телеканалах Футбол 1 и Футбол 3.

Кто фаворит. Букмекеры считают подопечных Мирчи Луческу фаворитами встречи. Котировки на основное время: победа Динамо – 1.25, ничья – 5.70, Мариуполь – 10.00. Коэффициент на проход: Динамо – 1.10, Мариуполь – 6.10.

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Напомним, что сегодня еще один интересный поединок пройдет в Кубке Украины. Мы ведем онлайн-трансляцию матча Черноморец – Шахтер.