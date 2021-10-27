27 жовтня 17:00
Маріуполь --
Динамо --
27 жовтня 19:30
Чорноморець --
Шахтар --
30 жовтня 14:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 17:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 19:30
Інгулець --
Верес --
31 жовтня 14:00
Колос --
Львів --
31 жовтня 17:00
Рух --
Олександрія --
31 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Зоря --
1 листопада 17:00
Дніпро-1 --
Минай --
1 листопада 19:30
Ворскла --
Чорноморець --
6 листопада 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 листопада 22:00
Боруссія Д --
Аякс --
3 листопада 22:00
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Маріуполь – Динамо: у скільки початок і де дивитися матч Кубка України

Любомир Луканюк
27 жовтня, 13:31
Сьогодні у Маріуполі визначиться чвертьфіналіст Кубка України. Аутсайдер УПЛ приймає лідера чемпіонату

27 жовтня відбудеться кілька матчів 1/8 фіналу Кубка України. На своєму полі Маріуполь зіграє проти київського "Динамо".

Коли початок. Гра на стадіоні імені Володимира Бойка розпочнеться о 17:00.

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Де дивитись. Онлайн-трансляція матчу Маріуполь – Динамойде на нашому сайті. Також поєдинок можна буде переглянути на телеканалах Футбол 1 та Футбол 3.

Хто переможець. Букмекери вважають підопічних Мірчі Луческу фаворитами зустрічі. Котирування на основний час: перемога Динамо – 1.25, нічия – 5.70, Маріуполь – 10.00. Коефіцієнт на прохід: Динамо – 1.10, Маріуполь – 6.10.

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Нагадаємо, що сьогодні ще один цікавий поєдинок відбудеться у Кубку України. Ми ведемо онлайн-трансляцію матчу Чорноморець – Шахтар.