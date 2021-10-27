Маріуполь – Динамо: у скільки початок і де дивитися матч Кубка України

27 жовтня відбудеться кілька матчів 1/8 фіналу Кубка України. На своєму полі Маріуполь зіграє проти київського "Динамо".

Коли початок. Гра на стадіоні імені Володимира Бойка розпочнеться о 17:00.

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Де дивитись. Онлайн-трансляція матчу Маріуполь – Динамойде на нашому сайті. Також поєдинок можна буде переглянути на телеканалах Футбол 1 та Футбол 3.

Хто переможець. Букмекери вважають підопічних Мірчі Луческу фаворитами зустрічі. Котирування на основний час: перемога Динамо – 1.25, нічия – 5.70, Маріуполь – 10.00. Коефіцієнт на прохід: Динамо – 1.10, Маріуполь – 6.10.

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Нагадаємо, що сьогодні ще один цікавий поєдинок відбудеться у Кубку України. Ми ведемо онлайн-трансляцію матчу Чорноморець – Шахтар.