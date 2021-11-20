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Марадона меня насиловал, а мама плакала за дверью: жуткие признания жертвы легенды

Андрей Трофимов
20 ноября, 13:43
По словам пострадавшей, чтобы вывезти ее из Кубы в Аргентину, лично разрешение дал Фидель Кастро

Мавис Альварес с Диего Марадоной

Кубинка Мавис Альварес призналась, что легендарный футболист Диего Марадона изнасиловал ее, когда она была несовершеннолетней.

Это произошло на Кубе в 2001 году, когда ей было всего 17 лет. По словам женщины, пока Марадона насиловал ее, за дверью стояла ее мать, которую он не пускал в дом.

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"Мама пришла в дом, но Марадона не хотел открывать дверь. Он закрыл мне рот, чтобы я не кричала, и надругался надо мной. Моя мама стояла по другую сторону двери. Мама стучала и плакала за дверью, потому что знала, что мы там", – рассказывает Альварес.

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Позже Марадона забрал Мавис Альварес с собой в Аргентину против ее воли и держал взаперти. По словам женщины, за разрешением вывезти ее из страны Марадона обращался к тогдашнему лидеру Кубы Фиделю Кастро.

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Сейчас Мавис впервые спустя 20 лет вернулась в Буэнос-Айрес, чтобы дать показания в суде по делу о торговле людьми. Обвиняемыми проходят пять человек из окружения Марадоны, который скончался в ноябре прошлого года в возрасте 60 лет.

Марадона в "Наполи"