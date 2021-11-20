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4 грудня 00:00
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Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
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Марадона мене ґвалтував, а мама плакала за дверима: моторошні зізнання жертви легенди

Андрій Трофімов
20 листопада, 13:43
За словами постраждалої, щоб вивезти її з Куби до Аргентини, особисто дозвіл надав Фідель Кастро

Мавіс Альварес з Дієго Марадоною

Кубинка Мавіс Альварес зізналася, що легендарний футболіст Дієго Марадона зґвалтував її коли вона була неповнолітньою.

Це сталося на Кубі у 2001 році, коли їй було лише 17 років. За словами жінки, поки Марадона ґвалтував її, за дверима стояла її мати, яку він не пускав до хати.

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"Мама прийшла в додому, але Марадона не хотів відчиняти двері. Він закрив мені рота, щоб я не кричала, і поглумився наді мною. Моя мама стояла по інший бік дверей. Мама стукала і плакала за дверима, бо знала, що ми там", – розповідає Альварес.

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Пізніше Марадона забрав Мавіс Альварес із собою в Аргентину проти її волі і тримав під замком. За словами жінки, за дозволом вивезти її з країни Марадона звертався до тодішнього лідера Куби Фіделя Кастро.

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Зараз Мавіс вперше через 20 років повернулася до Буенос-Айресу, щоб дати свідчення у суді у справі про торгівлю людьми. Обвинуваченими проходять п'ятеро людина з оточення Марадони, який помер у листопаді минулого року у 60 років.