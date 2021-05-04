Из футболиста, игравшего на первенство Житомирской области, Руслан превратился в лучшего игрока чемпионата Италии – ТОП-5 фактов о сегодняшнем имениннике

Руслан Малиновский / Фото: Getty Images

Во вторник, 4 мая, день рождения отмечает не только герой Олимпиады-2018 фристайлист Александр Абраменко, но и лидер сборной Украины по футболу Руслан Малиновский. Полузащитнику итальянской Аталанты исполняется 28 лет.

Напомним, на днях Малиновский был признан лучшим футболистом чемпионата Италии по итогам апреля.

Мы собрали ТОП-5 фактов о сегодняшнем имениннике.

СКОЛЬКО СТОИТ МАЛИНОВСКИЙ

По оценкам аналитиков Transfermarkt, стоимость Руслана Малиновского составляет 21 млн евро. Он самый дорогой украинский легионер по состоянию на сейчас. Дороже его из футболистов с украинским паспортом оценивают только Виктора Цыганкова из Динамо (24 млн евро).

Динамика роста стоимости Малиновского

Руслан Малиновский / Фото: Reuters

ЗАРПЛАТА МАЛИНОВСКОГО

По данным итальянских медиа, Малиновский получает в Аталанте один миллион евро в год "чистыми". Это в разы меньше, чем у самого высокооплачиваемого украинского футболиста Андрея Ярмоленко, которому в Вест Хэме, согласно британским СМИ, платят около 7 млн евро в год "грязными". Впрочем, с такой игрой, как сейчас, Руслана ждет неминуемое улучшение условий контракта.

Малиновский / Фото: Reuters

КОЗЫРЬ МАЛИНОВСКОГО

Левая нога Малиновского – это нечто. Когда Руслан выступал за Гент, она наводила ужас на вратарей бельгийского чемпионата, а теперь это – ночной кошмар киперов Серии А. Были опасения, что в Италии украинца быстро раскусят соперники и не дадут использовать ему свое оружие, но уже второй сезон кряду в Аталанте Малиновский исправно забивает с левой.

Гол Малиновского в ворота Ювентуса

"То, что делает лучший левша мирового футбола Месси, можно повторить?" – спросили мы как-то у Руслана. На что Малиновский ответил: "Для меня это немного странный вопрос. Когда ты забиваешь в ответственный момент, это называется мастерство. Которое оттачивается на тренировках. Конечно, можно повторить! Почему нет?"

Руслан Малиновский. Фото: REUTERS/Alberto Lingria

ЖЕНА МАЛИНОВСКОГО

Роксану называют одним из творцов успешной карьеры Малиновского. Например, под ее чутким руководством футболист еще в Бельгии выучил английский и сразу после перехода в Аталанту легко дал интервью клубному ТВ на инглише.

Руслан Малиновский и его жена Роксана / Фото: Instagram

Роксана Малиновская / Фото: Instagram

А недавно Роксана Малиновская раскрыла секрет весенней результативности Руслана: "Знаете, почему Руслан снова забил? Мы договорились, что в нашем доме торт появится только в случае забитого мяча. Иначе его было не остановить, ведь он сладкоежка еще тот. И меня все время подначивает. Но кто знал, что он сможет так быстро выйти из трудного положения".

Роксана Малиновская / Фото: Instagram

Руслан Малиновский / Фото: "Аталанта" Instagram

В ноябре 2019-го Роксана Малиновская в Бергамо родила Руслану дочку Оливию. Смотрите, как малышка встречает папу дома после матчей:

Малиновский, его жена и дочка. Фото instagram.com/roksana_m7

А ВЕДЬ ВСЕ МОГЛО БЫТЬ НЕ ТАК

Без Руслана Малиновского сейчас невозможно представить сборную Украины. Хотя все могло сложиться совсем иначе, ведь как минимум дважды его карьера висела на волоске.

После выпуска из академии Шахтера Руслан оказался без команды, играл в родном Житомире на первенство области. "Пока мне спустя полгода не позвонил переводчик директора академии Патрика фон Лиувена и не предложил приехать в Шахтер-3. Конечно, я сразу согласился. Еще полгода (игры на область) – и я бы вообще закончил с футболом", – рассказывал футболист "Команде".

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А уже во время выступлений в Генте, в 2016 году, у Руслана случился разрыв крестообразной связки колена. Такие травмы ломают многих футболистов, но Малиновский, проведя 245 дней в лазарете, вернулся в строй. И с тех пор не устает снимать паучков с сетки ворот соперников.