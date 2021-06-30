Луческу рассказал, кто выиграет Евро-2020. И это не Англия

Мирча Луческу в восторге от игры Италии / Фото: Reuters

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу назвал своего фаворита Евро-2020. Румынский специалист, который в свое время руководил сборными Румынии и Турции, в восторге от итальянской машины команды Роберто Манчини. Напомним, что в 1/8 финала Италия в дополнительное время дожала Австрию 2:1.

"Кто выиграет Евро-2020? Италия. Я говорю искренне и не из-за того, что связан с этой страной. Пока что команда Манчини меня впечатляет и нравится. И эта сборная оказалась лучшей из всех. Это настоящий коллектив. Манчини показал, что имеет четкие идеи и заслуживает на бурные аплодисменты", – дает слова Луческу V:Sport со ссылкой на Tuttosport

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Отметим, что сборная Италия сыграет против Бельгии в 1/4 финала 2 июля на "Альянц Арене" в Мюнхене.

Сборная Италии, Роберто Манчини / Фото: Reuters

Ранее Италия установила "долгоиграющий" рекорд чемпионатов Европы и более 1000 минут не пропускала.

Мы также сообщали, что Луческу разбирает игры Украины на Евро-2020 и указывает сборникам на ошибки.

Смотрите, как Италия играла в 1/8 финала Евро-2020