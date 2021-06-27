Здесь могла быть Украина. Австрия едва не выбила Италию с Евро, но сдала в экстра-тайме

Австрийцы, вышедшие со второго места украинской группы, в матче 1/8 финала в Лондоне были близки отправить домой одного из фаворитов чемпионата, но на концовку их не хватило

Сборная Италии вырывает победу у Австрии / Фото: Reuters

После того, как Дания разгромила Уэльс (4:0) в первом матче 1/8 финала Евро-2020, многие ожидали погрома и в поединке Италии и Австрии в Лондоне. Уж слишком мощно выглядела "Скуадра Адзурра" в группе. Но австрийцы, которые вышли из квартета с Украиной со второго места, показали зубы и едва не сотворили сенсацию. Однако уступили в овертайме – 1:2.

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То ли итальянцы недооценили соперника, то ли давила ответственность, а может просто подустали, но выглядели гораздо бледнее, чем в группе. Подопечные Роберто Манчини хуже держали мяч, не так стремительно разгоняли атаки, а в заключительной стадии били непонятно куда.

Австрийцы в какой-то момент поняли, что с такой Италией можно играть, и смелее пошли в атаку. Большинство опасных моментов "красно-белых" было связано с Марко Арнаутовичем. Он во втором тайме даже открыл счет. И это был первый раз, когда итальянцы пропустили на этом Евро. Но VAR углядела офсайд во время верховой передачи Алабы на Марко.

Марко Арнаутович не согласен с рефери в матче с Италией / Фото: Reuters

У Италии своим выпадом ответил Инсинье, но также залез в офсайд. Уже на пятой компенсированной минуте матча право на стандарт в опасной близости от чужих ворот получила "Скуадра Адзурра", но ничего из него не выжала. При этом за весь втором тайм не нанесла ни одного удара в створ. И поединок перетек в первый овертайм на этом чемпионате.

Сборная Италии против Австрии / Фото: Reuters

Уже в дополнительное время Италию прорвало. Счет на 95-й минуте открыл вышедший на замену, свежий Кьеза. Причем позабытый всеми Федерико забивал с достаточно острого угла.

А на 105-й минуте вышедший на замену Пессина удвоил преимущество "Скуадры Адзурры", мастерски пробив в дальний угол мимо вратаря и игроков обеих команд – 2:0.

Казалось, что игра сделана, но австрийцы не ушли с поля без забитого мяча. На 114-й минуте еще один сменщик Калайджич замкнул ближнюю штангу и стал первым игроком на Евро-2020, который огорчил Италию – 1:2.

Теперь в 1/4 финала Италия выходит на победителя поединка Бельгия – Португалия, который состоится 27 июня в Севилье.

Смотрите, как Италия играла на групповом этапе