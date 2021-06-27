26 июня 19:00
Уэльс 0
Дания 4
26 июня 22:00
Италия 2
Австрия 1
27 июня 19:00
Нидерланды --
Чехия --
27 июня 22:00
Бельгия --
Португалия --
28 июня 19:00
Хорватия --
Испания --
28 июня 22:00
Франция --
Швейцария --
29 июня 19:00
Англия --
Германия --
29 июня 22:00
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Евро-2020

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Здесь могла быть Украина. Австрия едва не выбила Италию с Евро, но сдала в экстра-тайме

Елена Павлова Елена Павлова
27 июня, 00:34
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Австрийцы, вышедшие со второго места украинской группы, в матче 1/8 финала в Лондоне были близки отправить домой одного из фаворитов чемпионата, но на концовку их не хватило
Сборная Италии вырывает победу у Австрии
Сборная Италии вырывает победу у Австрии / Фото: Reuters

После того, как Дания разгромила Уэльс (4:0) в первом матче 1/8 финала Евро-2020, многие ожидали погрома и в поединке Италии и Австрии в Лондоне. Уж слишком мощно выглядела "Скуадра Адзурра" в группе. Но австрийцы, которые вышли из квартета с Украиной со второго места, показали зубы и едва не сотворили сенсацию. Однако уступили в овертайме – 1:2.

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То ли итальянцы недооценили соперника, то ли давила ответственность, а может просто подустали, но выглядели гораздо бледнее, чем в группе. Подопечные Роберто Манчини хуже держали мяч, не так стремительно разгоняли атаки, а в заключительной стадии били непонятно куда.

Австрийцы в какой-то момент поняли, что с такой Италией можно играть, и смелее пошли в атаку. Большинство опасных моментов "красно-белых" было связано с Марко Арнаутовичем. Он во втором тайме даже открыл счет. И это был первый раз, когда итальянцы пропустили на этом Евро. Но VAR углядела офсайд во время верховой передачи Алабы на Марко.

Марко Арнаутович не согласен с рефери в матче с Италией
Марко Арнаутович не согласен с рефери в матче с Италией / Фото: Reuters

У Италии своим выпадом ответил Инсинье, но также залез в офсайд. Уже на пятой компенсированной минуте матча право на стандарт в опасной близости от чужих ворот получила "Скуадра Адзурра", но ничего из него не выжала. При этом за весь втором тайм не нанесла ни одного удара в створ. И поединок перетек в первый овертайм на этом чемпионате.

Сборная Италии против Австрии
Сборная Италии против Австрии / Фото: Reuters

Уже в дополнительное время Италию прорвало. Счет на 95-й минуте открыл вышедший на замену, свежий Кьеза. Причем позабытый всеми Федерико забивал с достаточно острого угла.

А на 105-й минуте вышедший на замену Пессина удвоил преимущество "Скуадры Адзурры", мастерски пробив в дальний угол мимо вратаря и игроков обеих команд – 2:0.

Казалось, что игра сделана, но австрийцы не ушли с поля без забитого мяча. На 114-й минуте еще один сменщик Калайджич замкнул ближнюю штангу и стал первым игроком на Евро-2020, который огорчил Италию – 1:2.

Теперь в 1/4 финала Италия выходит на победителя поединка Бельгия – Португалия, который состоится 27 июня в Севилье.

Смотрите, как Италия играла на групповом этапе

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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Суббота, 26 июня
0:4
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2:1 (121’)
Смотри на: Трансляция
Воскресенье, 27 июня
19:00
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22:00
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Понедельник, 28 июня
19:00
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22:00
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