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Минай --
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Черноморец --
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Колос --
Львов --
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6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
Мариуполь --
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Тренерское чутье Луческу помогло Динамо победить Днепр-1

Сергей Шаховец
24 октября, 19:21
Киевское Динамо обыграло Днепр-1 со счетом 2:0 в центральном матче 12-го тура УПЛ. Команда Луческу набрала 32 очка и сохранила отрыв в три балла от донецкого Шахтера

Динамо обыграло Днепр-1 в центральном матче 12-го тура УПЛ / Фото: Коллаж: Сегодня

12-й тур чемпионата Украины порадовал футбольных болельщиков бескомпромиссными поединками. В воскресенье, 24 октября, в Киеве на НСК "Олимпийский" встречались Динамо и Днепр-1.

Ми вели онлайн матча Динамо – Днепр-1 на нашем сайте.

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В отчетном поединке команду Луческу могла устроить только победа. В субботу конкурент "бело-синих" за чемпионство донецкий Шахтер обыграл Ворсклу (2:0) и сравнялся по очкам с киевлянами.

Тренерский штаб румынского наставника Динамо провел ротацию после игры с Барселоной в Лиге чемпионов. Похоже Владислав Супряга окончательно растерял доверие Луческу и не попал даже в заявку на поединок.

В первом тайме была достаточно равная игра, гости удачно защищались и не позволили киевлянам создать по сути ни одного голевого момента. Все изменилось после перерыва: Мирча Луческу провел тройную замену, выпустив Сидорчука, Шапаренко и Де Пена вместо Андриевского, Шепелева и Витиньо.

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И незадолго после перерыва Динамо повело в счете. Цыганков забил шедевральный гол, сместившись с правого фланга в центр штрафной и сняв паутину с девятки ворот. А точку в матче поставил Денис Гармаш, вышедший на замену на 68 минуте. Почти сразу 31-летнему хавбеку удалось забить в верхний угол, оказавшись в нужном месте после отскока.

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Украинская Премьер-лига. 12-й тур.

Динамо – Днепр-1 – 2:0

Голы: Цыганков (50), Гармаш (70)

Динамо: Бущан – Тымчик, Забарный, Миколенко (Караваев, 76), Кендзера, Андриевский (Сидорчук, 46), Шепелев (Шапаренко, 46), Буяльский, Цыганков, Витиньо (Де Пена, 46), Рамирес (Гармаш, 68).

Днепр-1: Кожокару – Лучкевич (Адамюк, 71), Логинов (Билл, 85), Сваток, Нельсон, Игнатенко, Пихаленок, Гуцуляк, Джурасек (Чуже, 84), Ярмолюк (Назаренко, 71), Довбик.

Динамо продлило беспроигрышную серию в чемпионате, где не проигрывает с ноября 2020 года. Отрыв от донецкого Шахтера, который идет на втором месте в турнирной таблице, по-прежнему составляет три очка.

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