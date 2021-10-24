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Минай --
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Чорноморець --
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Колос --
Львів --
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Зоря --
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Маріуполь --
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6 листопада 00:00
Динамо --
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6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
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Тренерське чуття Луческу допомогло Динамо перемогти Дніпро-1

Сергій Шаховець
24 жовтня, 19:21
Київське Динамо обіграло Дніпро-1 з рахунком 2:0 в центральному матчі 12-го туру УПЛ. Команда Луческу набрала 32 очки і зберегла відрив у три бали від донецького Шахтаря

Динамо обіграло Дніпро-1 в центральному матчі 12-го туру УПЛ / Фото: Колаж: Сьогодні

12-й тур чемпіонату України порадував футбольних уболівальників безкомпромісними поєдинками. У неділю, 24 жовтня, у Києві на НСК "Олімпійський" зустрічалися Динамо і Дніпро-1.

Ми вели онлайн матчу Динамо – Дніпро-1 на нашому сайті.

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У звітному поєдинку команду Луческу могла влаштувати лише перемога. У суботу конкурент "біло-синіх" за чемпіонство донецький Шахтар обіграв Ворсклу (2:0) і зрівнявся за очками з киянами.

Тренерський штаб румунського наставника Динамо провів ротацію після гри з Барселоною в Лізі чемпіонів. Схоже, Владислав Супряга остаточно втратив довіру Луческу і не потрапив навіть у заявку на поєдинок.

У першому таймі була досить рівна гра, гості вдало захищалися і не дозволили киянам створити, сласне, жодного гольового моменту. Все змінилося після перерви: Мірча Луческу провів потрійну заміну, випустивши Сидорчука, Шапаренка і де Пену замість Андрієвського, Шепелєва та Вітіньйо.

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І незадовго після перерви Динамо повело в рахунку. Циганков забив шедевральний гол, змістившись з правого флангу в центр штрафного і знявши павутину з дев'ятки воріт. А крапку в матчі поставив Денис Гармаш, який вийшов на заміну на 68-й хвилині. Майже відразу 31-річному хавбеку вдалося забити у верхній кут, опинившись в потрібному місці після відскоку.

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Українська Прем'єр-ліга. 12-й тур.

Динамо – Дніпро-1 – 2:0

Голи: Циганков (50), Гармаш (70)

Динамо: Бущан – Тимчик, Забарний, Миколенко (Караваєв, 76), Кендзьора, Андрієвський (Сидорчук, 46), Шепелєв (Шапаренко, 46), Буяльський, Циганков, Вітіньйо (де Пена, 46), Рамірес (Гармаш, 68).

Дніпро-1: Кожокару – Лучкевич (Адамюк, 71), Логінов (Білл, 85), Сваток, Нельсон, Ігнатенко, Піхальонок, Гуцуляк, Джурасек (Чуже, 84), Ярмолюк (Назаренко, 71), Довбик.

Динамо продовжило безпрограшну серію в чемпіонаті, де не програє з листопада 2020 року. Відрив від донецького Шахтаря, який іде на другому місці в турнірній таблиці, як і раніше, становить три очки.

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