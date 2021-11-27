27 ноября 14:00
Минай 0
Динамо 2
27 ноября 17:00
Черноморец 0
Десна 1
27 ноября 19:30
Днепр-1 5
Ворскла 1
28 ноября 14:00
Ингулец --
Шахтер --
28 ноября 17:00
Рух --
Металлист 1925 --
28 ноября 19:30
Колос --
Верес --
29 ноября 19:30
Александрия --
Заря --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
11 декабря 00:00
Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
8 декабря 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 декабря 19:45
Зенит --
Челси --
8 декабря 22:00
Бенфика --
Динамо --
8 декабря 22:00
Бавария --
Барселона --
8 декабря 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 декабря 22:00
Аталанта --
Вильярреал --
8 декабря 22:00
Зальцбург --
Севилья --
8 декабря 22:00
Вольфсбург --
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Лопес – Камбосос: во сколько и где смотреть бой

Олег Люлька
27 ноября, 22:00
В Нью-Йорке состоится бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе – против Теофимо Лопеса выйдет Джордж Камбосос, никто из них на профи-ринге еще не проигрывал

Лопес vs Камбосос / Фото: Getty Images

Вечер бокса в Нью-Йорке на арене "Мэдисон-сквер-гарден" стартует, если по киевскому времени, в воскресенье, 28 ноября, в 03:00 утра. А поединок абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса и обязательного претендента по линии IBF Джорджа Камбососа должен начаться, ориентировочно, в 05:00 по Киеву.

ГДЕ СМОТРЕТЬ БОЙ

Боксерское шоу в Нью-Йорке, включая поединок непобедимых американца Теофимо Лопеса и австралийца Джорджа Камбососа, покажет в прямом эфире видеосервис DAZN.

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ПРОГНОЗ НА БОЙ

Безоговорочным фаворитом поединка аналитики букмекерских контор называют Теофимо Лопеса. На его победу установлен коэффициент 1.08, на победу Джорджа Камбососа – 7.90, на ничью – 31.00.

Исходя из этих котировок, вероятность исходов боя следующая:

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  • выигрыш Лопеса – 85%
  • выигрыш Камбососа – 12%
  • ничья – 3%
  • наиболее вероятный результат – досрочная победа Лопеса (1.50)

ВЕС БОКСЕРОВ

Накануне боя, на взвешивании, Теофимо Лопес оказался немного тяжелее Джорджа Камбососа – 61,2 кг против 60,7 кг.

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ФАЙТКАРД ВЕЧЕРА БОКСА

  • Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) – Джордж Камбосос (19-0, 10 КО)
  • Азинга Фузиле (15-1, 9 КО) – Кеничи Огава (25-1-1, 18 КО)
  • Рэймонд Форд (9-0-1, 5 КО) – Феликс Карабальо (13-3-2, 9 КО)
  • Решат Мати (11-0, 7 КО) – Николас Пабло Демарио (15-5-3, 9 КО)
  • Чжан Чжилеи (22-0-1, 17 КО) – Крэйг Льюис (14-4-1, 8 КО)
  • Кристина Крус (1-0, 0 КО) – Мэригуэнн Веллинга (3-1-2, 2 КО)
  • Рамла Али (3-0, 0 КО) – Исела Вера (1-0, 0 КО)

ПРЕДЫДУЩИЕ БОИ

Отметим, что в своем предыдущем поединке, в октябре прошлого года, Теофимо Лопес единогласным решением судей сенсационно победил Василия Ломаченко.

Между тем Джордж Камбосос год назад раздельным решением судей одолел в Лондоне британца Ли Селби.

ЧТО ДАЛЬШЕ

После поединка с Камбососом Лопес намерен подняться в первый полусредний дивизион и провести там бой с британцем Джошем Тейлором.

Либо же Лопес проведет реванш с Ломаченко, если украинец рискнет перебраться в более крупную весовую категорию.

Ломаченко vs Лопес / Фото: Getty Images