Лопес – Камбосос: во сколько и где смотреть бой

Лопес vs Камбосос / Фото: Getty Images
Вечер бокса в Нью-Йорке на арене "Мэдисон-сквер-гарден" стартует, если по киевскому времени, в воскресенье, 28 ноября, в 03:00 утра. А поединок абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса и обязательного претендента по линии IBF Джорджа Камбососа должен начаться, ориентировочно, в 05:00 по Киеву.
ГДЕ СМОТРЕТЬ БОЙ
Боксерское шоу в Нью-Йорке, включая поединок непобедимых американца Теофимо Лопеса и австралийца Джорджа Камбососа, покажет в прямом эфире видеосервис DAZN.
ПРОГНОЗ НА БОЙ
Безоговорочным фаворитом поединка аналитики букмекерских контор называют Теофимо Лопеса. На его победу установлен коэффициент 1.08, на победу Джорджа Камбососа – 7.90, на ничью – 31.00.
Исходя из этих котировок, вероятность исходов боя следующая:
- выигрыш Лопеса – 85%
- выигрыш Камбососа – 12%
- ничья – 3%
- наиболее вероятный результат – досрочная победа Лопеса (1.50)
ВЕС БОКСЕРОВ
Накануне боя, на взвешивании, Теофимо Лопес оказался немного тяжелее Джорджа Камбососа – 61,2 кг против 60,7 кг.
ФАЙТКАРД ВЕЧЕРА БОКСА
- Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) – Джордж Камбосос (19-0, 10 КО)
- Азинга Фузиле (15-1, 9 КО) – Кеничи Огава (25-1-1, 18 КО)
- Рэймонд Форд (9-0-1, 5 КО) – Феликс Карабальо (13-3-2, 9 КО)
- Решат Мати (11-0, 7 КО) – Николас Пабло Демарио (15-5-3, 9 КО)
- Чжан Чжилеи (22-0-1, 17 КО) – Крэйг Льюис (14-4-1, 8 КО)
- Кристина Крус (1-0, 0 КО) – Мэригуэнн Веллинга (3-1-2, 2 КО)
- Рамла Али (3-0, 0 КО) – Исела Вера (1-0, 0 КО)
ПРЕДЫДУЩИЕ БОИ
Отметим, что в своем предыдущем поединке, в октябре прошлого года, Теофимо Лопес единогласным решением судей сенсационно победил Василия Ломаченко.
Между тем Джордж Камбосос год назад раздельным решением судей одолел в Лондоне британца Ли Селби.
ЧТО ДАЛЬШЕ
После поединка с Камбососом Лопес намерен подняться в первый полусредний дивизион и провести там бой с британцем Джошем Тейлором.
Либо же Лопес проведет реванш с Ломаченко, если украинец рискнет перебраться в более крупную весовую категорию.