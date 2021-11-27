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27 листопада 19:30
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Олександрія --
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Ворскла --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
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Чорноморець --
4 грудня 00:00
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Колос --
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Інгулець --
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Верес --
Динамо --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
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Мілан --
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Лопес – Камбосос: о котрій і де дивитися бій

Олег Люлька
27 листопада, 22:00
У Нью-Йорку відбудеться бій за звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі – проти Теофімо Лопеса вийде Джордж Камбосос, ніхто з них на профі-рингу ще не програвав

Лопес vs Камбосос / Фото: Getty Images

Вечір боксу у Нью-Йорку на арені "Медісон-сквер-гарден" стартує, якщо за київським часом, у неділю, 28 листопада, о 03:00 ранку. А поєдинок абсолютного чемпіона світу у легкій вазі Теофімо Лопеса та обов'язкового претендента за лінією IBF Джорджа Камбососа має розпочатися, орієнтовно, о 05:00 за Києвом.

ДЕ ДИВИТИСЯ БІЙ

Боксерське шоу в Нью-Йорку, включаючи поєдинок непереможних американця Теофімо Лопеса та австралійця Джорджа Камбососа, покаже у прямому ефірі відеосервіс DAZN.

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ПРОГНОЗ НА БІЙ

Беззаперечним фаворитом поєдинку аналітики букмекерських контор називають Теофімо Лопеса. На його перемогу встановлено коефіцієнт 1.08, на перемогу Джорджа Камбососа – 7.90, на нічию – 31.00.

Виходячи з цих котирувань, ймовірність підсумків бою така:

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  • виграш Лопеса – 85%
  • виграш Камбососа – 12%
  • нічия – 3%
  • найімовірніший результат – дострокова перемога Лопеса (1.50)

ВАГА БОКСЕРІВ

Напередодні бою, на зважуванні, Теофімо Лопес виявився трохи важчим за Джорджа Камбососа – 61,2 кг проти 60,7 кг.

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ФАЙТКАРД ВЕЧОРА БОКСУ

  • Теофімо Лопес (16-0, 12 КО) – Джордж Камбосос (19-0, 10 КО)
  • Азінга Фузіле (15-1, 9 КО) – Кенічі Огава (25-1-1, 18 КО)
  • Реймонд Форд (9-0-1, 5 КО) – Фелікс Карабальо (13-3-2, 9 КО)
  • Решат Маті (11-0, 7 КО) – Ніколас Пабло Демаріо (15-5-3, 9 КО)
  • Чжан Чжилеї (22-0-1, 17 КО) – Крейг Льюїс (14-4-1, 8 КО)
  • Крістіна Крус (1-0, 0 КО) – Мерігуен Веллінга (3-1-2, 2 КО)
  • Рамла Алі (3-0, 0 КО) – Ісела Вера (1-0, 0 КО)

ПОПЕРЕДНІ БОЇ

Зазначимо, що у своєму попередньому поєдинку, у жовтні минулого року, Теофімо Лопес одноголосним рішенням суддів сенсаційно переміг Василя Ломаченка.

Тим часом Джордж Камбосос рік тому роздільним рішенням суддів здолав у Лондоні британця Лі Селбі.

ЩО ДАЛІ

Після поєдинку з Камбососом Лопес має намір піднятися до першого напівсереднього дивізіону і провести там бій із британцем Джошем Тейлором.

Або ж Лопес проведе реванш із Ломаченком, якщо українець ризикне перебратися до більшої вагової категорії.

Ломаченко vs Лопес / Фото: Getty Images