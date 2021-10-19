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Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
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Ломаченко спасли от нокаута: громкое обвинение легенды

Олег Люлька
19 октября, 15:50
Отец Теофимо Лопеса считает, что у его сына украли досрочную победу в поединке с украинцем в октябре прошлого года

Ломаченко - Лопес / Фото: Getty Images

Спустя год после победы Теофимо Лопеса над Василием Ломаченко отец и тренер американского боксера Теофимо Лопес-старший заявил, что его сын должен был выиграть не единогласным решением судей, а нокаутом.

Но, по мнению отца Лопеса, его сына лишил этого удовольствия рефери – судья из Невады Расселл Мора.

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Мора – легенда боксерского судейства, именно он был третьим в ринге во время недавнего боя Фьюри – Уайлдер.

"Мы могли победить украинца нокаутом, но рефери спас его задницу, когда приостановил бой на 10 секунд. Ломаченко повезло"

"Тот удар по корпусу, который мой сын нанес в последних раундах, потряс Ломаченко, и они приостановили бой. Теофимо мог завалить его прямо там. Это было чистое попадание по корпусу, там прошла двоечка. Удар пришелся прямо в область чертового пояса, но Ломаченко притворился, будто ему попали ниже. Вы сами это видели", – приводит слова Теофимо Лопеса-старшего Fightnews со ссылкой на канал The Fighter's Voice.

Фото: TopRank

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Мора и Лопес. Фото – Getty Images

Хотя сам Ломаченко считает себя жертвой судей. Пересмотрев бой с Лопесом несколько раз, Василий заявил, что должна была быть ничья.

"Судьи были заряжены. Там и не пахло тем, чтобы судили объективно, честно. Я точно знаю, что это была чья-то игра", – заявил Ломаченко, который свой следующий бой проведет 11 декабря против Ричарда Комми.

Лопес vs Ломаченко / Фото: Top Rank Instagram

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Отметим, что Лопес отказался дать Ломаченко реванш, несмотря на обещание отца американского боксера провести повторный бой с украинцем после июньской победы Василия над Накатани.

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