Ломаченка врятували від нокауту: гучне звинувачення легенди

Ломаченко - Лопес / Фото: Getty Images
За рік після перемоги Теофімо Лопеса над Василем Ломаченком батько і тренер американського боксера Теофімо Лопес-старший заявив, що його син мусив виграти не одноголосним рішенням суддів, а нокаутом.
Але, на думку батька Лопеса, його сина позбавив цього задоволення рефері – суддя з Невади Расселл Мора.
Мора – легенда боксерського суддівства, саме він був третім у рингу під час недавнього бою Ф'юрі – Вайлдер.
"Ми могли перемогти українця нокаутом, але рефері врятував його дупу, коли призупинив бій на 10 секунд. Ломаченкові пощастило"
"Той удар по корпусу, який мій син завдав в останніх раундах, потряс Ломаченка, і вони призупинили бій. Теофімо міг завалити його тоді. Це було чисте влучання по корпусу, там пройшла двієчка. Удар припав на зону пояса, але Ломаченко вдав, ніби йому поцілили нижче. Ви самі це бачили", – наводить слова Теофімо Лопеса-старшого Fightnews з посиланням на канал The Fighter's Voice.
Мора і Лопес. Фото – Getty Images
Хоча сам Ломаченко вважає себе жертвою суддів. Переглянувши бій із Лопесом кілька разів, Василь заявив, що мала бути нічия.
"Судді були заряджені. Там і не пахло тим, щоб судили об'єктивно, чесно. Я напевне знаю, що це була чиясь гра", – заявив Ломаченко, який свій наступний бій проведе 11 грудня проти Річарда Коммі.
Відзначимо, що Лопес відмовився дати Ломаченку реванш, незважаючи на обіцянку батька американського боксера провести повторний бій з українцем після червневої перемоги Василя над Накатані.
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