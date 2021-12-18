Ломаченко отказался взять на себя убийство

Василий Ломаченко / Фото: Getty Images

Эксперты продолжают обсуждать поведение Василия Ломаченко в победном бою против Ричарда Комми, после которого Лома был отстранен от бокса на неопределенный срок Комиссией по делам спорта штата Нью-Йорк.

Напомним, в седьмом раунде Ломаченко отправил Комми в нокдаун, но вместо того, чтобы добить его, принялся обращаться к углу ганца: "Почему вы не выбрасываете полотенце? Неужели вы хотите, чтобы я и дальше его избивал".

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В итоге полотенце выброшено не было, а Комми выстоял все 12 раундов.

"В седьмом раунде Ломаченко нанес короткий четкий осознанный удар, который привел к результату. Дальше была бравада. Люди по-разному относятся к происходившему, но, конечно, это было доминирование. Когда начался диалог Василия с углом, моя первая мысль была, что он у отца спрашивает, можно ли закончить или надо еще побоксировать".

Василий Ломаченко VS Ричард Комми / Фото: Getty Images

"Вряд ли они это репетировали в тренировочном лагере, но тем не менее Василий показал класс и высокомерие – в хорошем смысле этого слова. С другой стороны, он продемонстрировал гуманность, мол, зачем я буду убивать этого хорошего, симпатичного парня, с которым обнимался на пресс-конференции", – заявил Александра Красюк каналу BoxOffice.

Ломаченко победил Комми / Фото: Getty Images

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Отметим, что мнение Красюка разделяют далеко не все.