Ломаченко відмовився взяти на себе вбивство

Василь Ломаченко / Фото: Getty Images
Експерти продовжують обговорювати поведінку Василя Ломаченка у переможному бою проти Річарда Коммі, після якого Лома був усунений від боксу на невизначений строк Комісією у справах спорту штату Нью-Йорк.
Нагадаємо, у сьомому раунді Ломаченко відправив Коммі в нокдаун, але замість того, щоб добити його, почав звертатися до кута ганця: "Чому ви не викидаєте рушник? Невже ви хочете, щоб я й далі його бив".
Врешті, рушник викинуто не було, а Коммі вистояв усі 12 раундів.
"У сьомому раунді Ломаченко завдав короткого чіткого усвідомленого удару, який привів до результату. Далі була бравада. Люди по-різному ставляться до того, що відбувалося, але, звичайно, це було домінування. Коли почався діалог Василя з кутом, моя перша думка була, що він у батька запитує, чи можна закінчити, чи треба ще побоксувати".
"Навряд чи вони це репетирували у тренувальному таборі, але Василь показав клас і зверхність – у хорошому сенсі цього слова. З іншого боку, він продемонстрував гуманність, мовляв, навіщо я вбиватиму цього доброго, симпатичного хлопця, з яким обіймався на пресконференції", – заявив Олександра Красюк каналу BoxOffice.
Зауважимо, що думку Красюка поділяють далеко не всі.
"Це було більше схоже на показуху. Якби Ломаченко справді чинив із гуманних міркувань, тоді він нокаутував би Коммі", – сказав колишній чемпіон світу у напівсередній вазі Шон Портер.