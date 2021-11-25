Ломаченко оказался между Терминатором и своим крушителем

Лопес, Ломаченко и Комми / Фото: Коллаж: Сегодня

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес обнародовал свою версию пятерки лучших боксеров 135-фунтового дивизиона (61,24 кг).

Американец не стал скромничать и на первое место поставил самого себя. Вторую строчку Лопес отдал Василию Ломаченко, которого он победил единогласным решением судей в октябре прошлого года.

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На третью позицию Лопес отправил еще одного своего бывшего соперника, ганца Ричарда Комми по прозвищу Терминатор, которого Теофимо нокаутировал в декабре 2019-го.

Рейтинг от Лопеса обнародовал у себя в Twitter журналист talkSPORT Майкл Бенсон.

ТОП-5 ЛЕГКОВЕСОВ. ВЕРСИЯ ЛОПЕСА

№1 Теофимо Лопес (США)

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Теофимо Лопес / Фото: Top Rank Instagram

№2 Василий Ломаченко (Украина)

Василий Ломаченко / Фото: Top Rank Instagram

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№3 Ричард Комми (Гана)

Ричард Комми / Фото: Getty Images

№4 Джервонта Дэвис (США)

Джервонта Дэвис / Фото: Getty Images

№5 Девин Хейни (США)

Девин Хейни

Напомним, 11 декабря Василий Ломаченко подерется с африканцем Ричардом Комми в Нью-Йорке.

Там же 27 ноября Лопес встретится с австралийцем Джорджем Камбососом, после чего Теофимо намерен подняться в первый полусредний дивизион и провести там бой с британцем Джошем Тейлором.

Либо же Лопес проведет реванш с Ломаченко, если украинец рискнет перебраться в более крупную весовую категорию.