7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
8 декабря 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 декабря 19:45
Зенит --
Челси --
8 декабря 22:00
Бенфика --
Динамо --
8 декабря 22:00
Бавария --
Барселона --
8 декабря 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 декабря 22:00
Аталанта --
Вильярреал --
8 декабря 22:00
Зальцбург --
Севилья --
8 декабря 22:00
Вольфсбург --
Лилль --
25 ноября 22:00
Рома --
Заря --
26 ноября 19:30
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 14:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 17:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 19:30
Днепр-1 --
Ворскла --
28 ноября 14:00
Ингулец --
Шахтер --
28 ноября 17:00
Рух --
Металлист 1925 --
28 ноября 19:30
Колос --
Верес --
29 ноября 19:30
Александрия --
Заря --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости бокса

Ломаченко оказался между Терминатором и своим крушителем

Олег Люлька
25 ноября, 12:35
Теофимо Лопес поставил Василия Ломаченко на второе место в рейтинге лучших боксеров легкого веса

Лопес, Ломаченко и Комми / Фото: Коллаж: Сегодня

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес обнародовал свою версию пятерки лучших боксеров 135-фунтового дивизиона (61,24 кг).

Американец не стал скромничать и на первое место поставил самого себя. Вторую строчку Лопес отдал Василию Ломаченко, которого он победил единогласным решением судей в октябре прошлого года.

Реклама

На третью позицию Лопес отправил еще одного своего бывшего соперника, ганца Ричарда Комми по прозвищу Терминатор, которого Теофимо нокаутировал в декабре 2019-го.

Рейтинг от Лопеса обнародовал у себя в Twitter журналист talkSPORT Майкл Бенсон.

ТОП-5 ЛЕГКОВЕСОВ. ВЕРСИЯ ЛОПЕСА

№1 Теофимо Лопес (США)

Реклама

Теофимо Лопес / Фото: Top Rank Instagram

№2 Василий Ломаченко (Украина)

Василий Ломаченко / Фото: Top Rank Instagram

Реклама

№3 Ричард Комми (Гана)

Ричард Комми / Фото: Getty Images

№4 Джервонта Дэвис (США)

Джервонта Дэвис / Фото: Getty Images

№5 Девин Хейни (США)

Девин Хейни

Напомним, 11 декабря Василий Ломаченко подерется с африканцем Ричардом Комми в Нью-Йорке.

Там же 27 ноября Лопес встретится с австралийцем Джорджем Камбососом, после чего Теофимо намерен подняться в первый полусредний дивизион и провести там бой с британцем Джошем Тейлором.

Либо же Лопес проведет реванш с Ломаченко, если украинец рискнет перебраться в более крупную весовую категорию.