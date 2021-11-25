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Ломаченко опинився між Термінатором та своїм кривдником

Олег Люлька
25 листопада, 12:35
Теофімо Лопес поставив Василя Ломаченка на другий рядок у рейтингу найкращих боксерів легкої ваги

Лопес, Ломаченко і Коммі / Фото: Колаж: Сьогодні

Абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Теофімо Лопес оприлюднив свою версію п'ятірки найкращих боксерів 135-фунтового дивізіону (61,24 кг).

Нескромний американець на першу сходинку поставив самого себе. Другий рядок Лопес віддав Василеві Ломаченку, якого він переміг одноголосним рішенням суддів у жовтні минулого року.

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На третю позицію Лопес відправив ще одного свого колишнього суперника, ганця Річарда Коммі на прізвисько Термінатор, якого Теофімо нокаутував у грудні 2019-го.

Рейтинг від Лопеса оприлюднив у себе в Twitter журналіст talkSPORT Майкл Бенсон.

ТОП-5 ЛЕГКОВАГОВИКІВ. ВЕРСІЯ ЛОПЕСА

№1 Теофімо Лопес (США)

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Теофімо Лопес / Фото: Top Rank Instagram

№2 Василь Ломаченко (Україна)

Василь Ломаченко / Фото: Top Rank Instagram

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№3 Річард Коммі (Гана)

Річард Коммі / Фото: Getty Images

№4 Джервонта Девіс (США)

Джервонта Девіс / Фото: Getty Images

№5 Девін Хейні (США)

Нагадаємо, 11 грудня Василь Ломаченко поб'ється з африканцем Річардом Коммі у Нью Йорку.

Там же, 27 листопада, Лопес зустрінеться з австралійцем Джорджем Камбососом, після чого Теофімо має намір піднятися в перший напівсередній дивізіон і провести там бій із британцем Джошем Тейлором.

Або ж Лопес проведе реванш із Ломаченком, якщо українець ризикне перебратися до важчої категорії.