Ломаченко – Комми: онлайн супербоя Матрицы против Терминатора

Ломаченко VS Коммі / Фото: Коллаж: Сегодня

Долгожданный поединок Ломаченко – Комми пройдет в ночь с субботы на воскресенье в Нью-Йорке на знаменитой арене "Мэдисон-сквер-гарден".

Онлайн Ломаченко – Комми

Что стоит на кону

Впервые в своей профессиональной карьере Василий Ломаченко проведет второй нетитульный бой подряд. Впрочем, на кону поединка будет стоять неофициальное звание претендента на пояса Джорджа Камбососа.

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В Сети уже даже появилась вероятная дата боя между Ломаченко и Камбососом.

Джордж Камбосос отобрал пояса у Теофимо Лопеса / Фото: Getty Images

Кто такой Ричард Комми

Ганский боксер по прозвищу "Терминатор" дебютировал в профессионалах еще в 2011 году, пока Ломаченко готовился штурмовать золото Олимпиады в Лондоне.

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Кстати, у Ломы прозвище "Матрица", так что у нас будет битва голливудского масштаба!

В 2015 году Комми получил первый шанс завоевать чемпионский пояс, но тогда уступил Роберту Истеру.

Добраться до пояса ему удалось лишь в 2019-м, когда он победил россиянина Ису Чаниева – того самого, что будет боксировать с Денисом Беринчиком через неделю.

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Но через два поединка Комми титул потерял, проиграв нокаутом хорошо нам знакомому Теофимо Лопесу. Сейчас 34-летний ганец занимает 7-е место в рейтинге боксеров легкого веса на сайте boxrec.com.

Ричард Комми – Теофимо Лопес / Фото: Getty Images

Статистика боксеров

Комми провел в два раза больше боев в профессионалах, чем Ломаченко, и в столько же раз больше одержал побед. При этом из своих 30 побед 27 он одержал нокаутом! Процент нокаутов ганца составляет 81,82%.

Ломаченко: 15 побед (11 нокаутом), 2 поражения (0 нокаутом)

15 побед (11 нокаутом), 2 поражения (0 нокаутом) Комми: 30 побед (27 нокаутом), 3 поражения (1 нокаутом)

Габариты боксеров

Несмотря на то, что на взвешивании перед боем боксеры показали одинаковый вес – по 60,9 кг, Комми существенно превосходит Ломаченко в габаритах:

Рост Ломаченко – 170 см, рост Комми – 173 см

Размах рук Ломаченко 166 см, размах рук Комми – 180 см

Котировки букмекеров

Аналитики считают Ломаченко безоговорочным фаворитом боя. Коэффициент на победу украинца – 1.11, на ничью – 31.00, на победу Комми – 7.00.

Букмекеры не верят, что бой продлится все 12 раундов (1.31), самым вероятным исходом является победа Ломаченко в 10-12 раундах (4.00).

Победа Ломаченко по очкам – 3.25

Досрочная победа Ломаченко – 1.42

Победа Комми по очкам – 15.00

Досрочная победа Комми – 11.00

Где смотреть бой

Поединок Ломаченко – Комми в прямом эфире покажут на сайте Megogo. Поединок начнется ориентировочно в 6 часов утра по Киеву.

Также владельцы спутникового ТВ смогут посмотреть поединок на каналах Матч! Боец и Матч ТВ.