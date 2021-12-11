Ломаченко – Коммі: онлайн супербою Матриці проти Термінатора

Ломаченко VS Коммі / Фото: Колаж: Сьогодні

Довгоочікуваний поєдинок Ломаченко – Коммі пройде в ніч із суботи на неділю у Нью-Йорку на знаменитій арені "Медісон-сквер-гарден".

Онлайн Ломаченко – Коммі

Що стоїть на кону

Вперше у своїй професійній кар'єрі Василь Ломаченко проведе другий нетитульний бій поспіль. Втім, на кону поєдинку стоятиме неофіційне звання претендента на пояс Джорджа Камбососа.

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У Мережі вже навіть з'явилася ймовірна дата бою між Ломаченком та Камбососом.

Джордж Камбосос відібрав пояси у Теофімо Лопеса / Фото: Getty Images

Хто такий Річард Коммі

Ганський боксер на прізвисько "Термінатор" дебютував у професіоналах ще 2011 року, поки Ломаченко готувався штурмувати золото Олімпіади у Лондоні.

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До речі, у Ломи прізвисько "Матриця", тож у нас буде битва голлівудського масштабу!

2015 року Коммі отримав перший шанс здобути чемпіонський пояс, але тоді поступився Роберту Істеру.

Дістатися до пояса йому вдалося лише 2019-го, коли він переміг росіянина Ісу Чанієва – того самого, що боксуватиме з Денисом Берінчиком через тиждень.

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Але через два поєдинки Коммі титул втратив, програвши нокаутом добре нам знайомому Теофімо Лопесу. Наразі 34-річний гонець посідає 7-ме місце у рейтингу боксерів легкої ваги на сайті boxrec.com.

Річард Коммі – Теофімо Лопес / Фото: Getty Images

Статистика боксерів

Коммі провів удвічі більше боїв у професіоналах, ніж Ломаченко, та в стільки ж разів більше здобув перемог. При цьому зі своїх 30 перемог 27 він здобув нокаутом! Відсоток нокаутів ганцю становить 81,82%.

Ломаченко: 15 перемог (11 нокаутом), 2 поразки (0 нокаутом)

15 перемог (11 нокаутом), 2 поразки (0 нокаутом) Комі: 30 перемог (27 нокаутом), 3 поразки (1 нокаутом)

Габарити боксерів

Незважаючи на те що на зважуванні перед боєм боксери показали однакову вагу – по 60,9 кг, Комі істотно перевершує Ломаченка у габаритах:

Зріст Ломаченка – 170 см, зріст Комі – 173 см

Розмах рук Ломаченка 166 см, розмах рук Комі – 180 см

Котирування букмекерів

Аналітики вважають Ломаченка беззаперечним фаворитом бою. Коефіцієнт на перемогу українця – 1.11, на нічию – 31.00, на перемогу Коммі – 7.00.

Букмекери не вірять, що бій триватиме усі 12 раундів (1.31), найімовірнішим результатом є перемога Ломаченка у 10-12 раундах (4.00).

Перемога Ломаченка за очками – 3.25

Дострокова перемога Ломаченка – 1.42

Перемога Коммі за очками – 15.00

Дострокова перемога Коммі – 11.00

Де дивитися бій

Поєдинок Ломаченко – Коммі у прямому ефірі покажуть на сайті Megogo. Поєдинок розпочнеться орієнтовно о 6-й годині ранку по Києву.

Також власники супутникового ТБ зможуть переглянути поєдинок на каналах Матч! Боєць та Матч ТВ.